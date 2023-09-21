21 сентября 2023

Двух екатеринбуржцев оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагентов

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Иноагенты обязаны выплатить по 30 тысяч рублей Фото:
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Иноагенты РФ

Екатеринбургскую журналистку Елену Шукаеву (признана иноагентом в РФ) оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о нарушении деятельности иноагента. Такой же штраф получил екатеринбургский IT-блогер Михаил Климарев (признан иноагентом в РФ), сообщили URA.RU в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

«Шукаевой и Климареву дали штраф за непредоставление отчетов о своей деятельности. Они обязаны выплатить по 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Решение принял судья Ленинского районного суда Владимир Ушаков.

Михаил Климарев был внесен в реестр иноагентов России 6 мая 2022-го, Шукаева — 9 сентября того же года. Позднее МВД объявило Климарева в розыск.

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Екатеринбургскую журналистку Елену Шукаеву (признана иноагентом в РФ) оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о нарушении деятельности иноагента. Такой же штраф получил екатеринбургский IT-блогер Михаил Климарев (признан иноагентом в РФ), сообщили URA.RU в Ленинском районном суде Екатеринбурга. «Шукаевой и Климареву дали штраф за непредоставление отчетов о своей деятельности. Они обязаны выплатить по 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Решение принял судья Ленинского районного суда Владимир Ушаков. Михаил Климарев был внесен в реестр иноагентов России 6 мая 2022-го, Шукаева — 9 сентября того же года. Позднее МВД объявило Климарева в розыск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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