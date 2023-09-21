Двух екатеринбуржцев оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагентов 22 сентября 2023 в 11:41 Размер текста - 17 + Иноагенты обязаны выплатить по 30 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Екатеринбургскую журналистку Елену Шукаеву (признана иноагентом в РФ) оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о нарушении деятельности иноагента. Такой же штраф получил екатеринбургский IT-блогер Михаил Климарев (признан иноагентом в РФ), сообщили URA.RU в Ленинском районном суде Екатеринбурга. «Шукаевой и Климареву дали штраф за непредоставление отчетов о своей деятельности. Они обязаны выплатить по 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Решение принял судья Ленинского районного суда Владимир Ушаков. Михаил Климарев был внесен в реестр иноагентов России 6 мая 2022-го, Шукаева — 9 сентября того же года. Позднее МВД объявило Климарева в розыск. Екатеринбургскую журналистку Елену Шукаеву (признана иноагентом в РФ) оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о нарушении деятельности иноагента. Такой же штраф получил екатеринбургский IT-блогер Михаил Климарев (признан иноагентом в РФ), сообщили URA.RU в Ленинском районном суде Екатеринбурга. «Шукаевой и Климареву дали штраф за непредоставление отчетов о своей деятельности. Они обязаны выплатить по 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Решение принял судья Ленинского районного суда Владимир Ушаков. Михаил Климарев был внесен в реестр иноагентов России 6 мая 2022-го, Шукаева — 9 сентября того же года. Позднее МВД объявило Климарева в розыск. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям