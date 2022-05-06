Моргенштерна и Соболь* признали иностранными агентами в России

06 мая 2022 в 23:15 Размер текста - 17 +

Минюст РФ признал рэпера Алишера Моргенштерна иностранным агентом. соцсети Моргенштерна новость из сюжета Иноагенты РФ Минюст РФ признал шоумена Алишера Моргенштерна и бывшего юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (признан экстремистским, запрещен на территории РФ и ликвидирован) Любовь Соболь (внесена в список террористов и экстремистов) иностранными агентами. Об этом сообщается на сайте ведомства. Министерство юстиции РФ расширило список иностранных агентов. В него были добавлены Алишер Моргенштерн, Любовь Соболь. Кроме того, иноагентами признали одно юридическое и шесть физических лиц. Среди них екатеринбуржец Михаил Климарев, который в последние годы занимал должность исполнительного директора фонда «Общество защиты интернета». Ранее сообщалось, что в реестр СМИ-иноагентов был внесен рэпер Face (Иван Дремин). В апреле иностранными агентами признали блогера Юрия Дудя и политолога Екатерину Шульман. Министерство юстиции РФ ведет работу по выявлению в стране организаций, выполняющих функции иностранного агента. С 2012 года иноагентами в России признаны 200 организаций. Сегодня к иногагентам причисляют также СМИ и физлица. Также 6 мая из реестра иноагентов исключили четверых человек. *Любовь Соболь внесена в реестр террористов и экстремистов Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Минюст РФ признал шоумена Алишера Моргенштерна и бывшего юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (признан экстремистским, запрещен на территории РФ и ликвидирован) Любовь Соболь (внесена в список террористов и экстремистов) иностранными агентами. Об этом сообщается на сайте ведомства. Министерство юстиции РФ расширило список иностранных агентов. В него были добавлены Алишер Моргенштерн, Любовь Соболь. Кроме того, иноагентами признали одно юридическое и шесть физических лиц. Среди них екатеринбуржец Михаил Климарев, который в последние годы занимал должность исполнительного директора фонда «Общество защиты интернета». Ранее сообщалось, что в реестр СМИ-иноагентов был внесен рэпер Face (Иван Дремин). В апреле иностранными агентами признали блогера Юрия Дудя и политолога Екатерину Шульман. Министерство юстиции РФ ведет работу по выявлению в стране организаций, выполняющих функции иностранного агента. С 2012 года иноагентами в России признаны 200 организаций. Сегодня к иногагентам причисляют также СМИ и физлица. Также 6 мая из реестра иноагентов исключили четверых человек. *Любовь Соболь внесена в реестр террористов и экстремистов