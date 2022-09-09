Источник раскрыл, почему екатеринбургскую журналистку «Радио Свобода»* признали иноагентом

Екатеринбургскую журналистку «Радио Свобода»* Елену Шукаеву Минюст признал иноагентом из-за зарубежного финансирования и публикаций, дискредитирующих власти РФ

Журналист получала средства на свою деятельность из-за границы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Внештатный корреспондент «Новой газеты» и «Радио Свобода»* Елена Шукаева внесена Минюстом России в список СМИ-иноагентов, так как получала из-за рубежа финансирование на осуществление своей журналистской деятельности. При этом содержание ее публикаций направлено на компрометацию органов действующей власти РФ и правоохранительной системы, пояснил URA.RU источник в ведомстве.

«По имеющейся информации, деятельность Шукаевой финансируется международной некоммерческой радиовещательной организацией «Радио Свободная Европа/Радио Свобода«https://ura.news/news/1052585700, «Правозащитным центром «Мемориал»** и Фондом содействия развитию массовых коммуникаций и правовому просвещению «Так-Так-Так»***, которые за последние три года перечислили ей в общей сложности более 300 000 рублей», — уточнил собеседник.

Также, по данным Минюста, в ноябре и декабре 2021 года Шукаева получила от чешского подразделения «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» — «RFE/RL INC ORGANIZACNI SLOZKA» порядка 59 000 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что Минюст РФ расширил список СМИ-иноагентов — в реестре появилось имя екатеринбургской журналистки Елены Шукаевой. В августе она была арестована на 14 суток по административной статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций». Кроме «Радио Свобода»*, Шукаева известна и как внештатный корреспондент «Новой газеты».

* — Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

** — Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирован решением суда

*** — Включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.