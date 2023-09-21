В Екатеринбурге девушка выпала из окна. Видео 22 сентября 2023 в 11:54 Размер текста - 17 + Происшествие случилось на Сортировке Фото: Размик Закарян © URA.RU Из окна дома на улице Пехотинцев, 12 в Екатеринбурге выпала девушка. По предварительной информации, спасти ее не удалось. Об этом сообщают очевидцы. «Инцидент случился утром. На месте работали две бригады врачей. По всей видимости, спасти не удалось», — цитирует очевидца telegram-канал «Безумный ЕКБ». URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. Из окна дома на улице Пехотинцев, 12 в Екатеринбурге выпала девушка. По предварительной информации, спасти ее не удалось. Об этом сообщают очевидцы. «Инцидент случился утром. На месте работали две бригады врачей. По всей видимости, спасти не удалось», — цитирует очевидца telegram-канал «Безумный ЕКБ». URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям