21 сентября 2023

В Екатеринбурге девушка выпала из окна. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Екатеринбург, балконы, окна, вторичное жилье, вторичка
Происшествие случилось на Сортировке Фото:

Из окна дома на улице Пехотинцев, 12 в Екатеринбурге выпала девушка. По предварительной информации, спасти ее не удалось. Об этом сообщают очевидцы.

«Инцидент случился утром. На месте работали две бригады врачей. По всей видимости, спасти не удалось», — цитирует очевидца telegram-канал «Безумный ЕКБ».

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из окна дома на улице Пехотинцев, 12 в Екатеринбурге выпала девушка. По предварительной информации, спасти ее не удалось. Об этом сообщают очевидцы. «Инцидент случился утром. На месте работали две бригады врачей. По всей видимости, спасти не удалось», — цитирует очевидца telegram-канал «Безумный ЕКБ». URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...