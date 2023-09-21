Происшествие случилось на Сортировке
Из окна дома на улице Пехотинцев, 12 в Екатеринбурге выпала девушка. По предварительной информации, спасти ее не удалось. Об этом сообщают очевидцы.
«Инцидент случился утром. На месте работали две бригады врачей. По всей видимости, спасти не удалось», — цитирует очевидца telegram-канал «Безумный ЕКБ».
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!