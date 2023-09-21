В Перми химкомпания оспаривает решение о выселении из цеха порохового завода

22 сентября 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Компания занимает одну из производственных площадок порохового завода Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Закрытое акционерное общество «Соленис Технолоджис МСП» пытается обжаловать решение о выселении с территории Пермского порохового завода. Соответствующая жалоба поступила в Семнадцатый апелляционный суд. «Согласно данным сайта суда, жалоба поступила 15 сентября. Заседание по рассмотрению апелляционного заявления пока не назначено», — сообщает «Коммерсант-Пермь». В августе 2023 года Арбитражный суд Пермского края вынес решение о выселении мощностей производителя химикатов ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» с территории ФКП «Пермский пороховой завод». С соответствующими исковыми требованиями в суд обратилось Росимущество, которое утверждало, что химкомпания незаконно занимает один из заводских цехов. По решению суда его необходимо освободить в течение полугода после вступления судебного акта в законную силу. За каждый день просрочки с ЗАО будет взыскиваться по 10 тысяч рублей. ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» входит в состав холдинга Solenis, который контролирует американская Platinum Equit. Предприятие производит составы для водоподготовки и очистки бытовых и промышленных стоков, а также выпускает химическую продукцию для предприятий целлюлозно-бумажной промышленности и «Гознака».

Закрытое акционерное общество «Соленис Технолоджис МСП» пытается обжаловать решение о выселении с территории Пермского порохового завода. Соответствующая жалоба поступила в Семнадцатый апелляционный суд. «Согласно данным сайта суда, жалоба поступила 15 сентября. Заседание по рассмотрению апелляционного заявления пока не назначено», — сообщает «Коммерсант-Пермь». В августе 2023 года Арбитражный суд Пермского края вынес решение о выселении мощностей производителя химикатов ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» с территории ФКП «Пермский пороховой завод». С соответствующими исковыми требованиями в суд обратилось Росимущество, которое утверждало, что химкомпания незаконно занимает один из заводских цехов. По решению суда его необходимо освободить в течение полугода после вступления судебного акта в законную силу. За каждый день просрочки с ЗАО будет взыскиваться по 10 тысяч рублей. ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» входит в состав холдинга Solenis, который контролирует американская Platinum Equit. Предприятие производит составы для водоподготовки и очистки бытовых и промышленных стоков, а также выпускает химическую продукцию для предприятий целлюлозно-бумажной промышленности и «Гознака».