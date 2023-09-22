В Свердловской области в домах включили отопление

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Первый арендный дом от Дом.рф и СК Брусника. Екатеринбург, батарея, тепло, отопление
Города региона начали подключать к отоплению Фото:

В Свердловской области муниципалитеты начали подключать к отоплению. Тепло уже есть в домах, школах и садиках 90 городов из 94, сообщает департамент информполитики региона.

«По среднесуточным температурным показателям отопительный сезон в регионе еще не наступил. Но, несмотря на это, мы начали подключение с опережением. Сегодня тепло подано в 31,9% жилищного фонда и 72,2% объектах социальной сферы», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу подключить всех к отоплению до 2 октября. На подготовку инфраструктуры ЖКХ к зиме выделили больше 7 млрд рублей.

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В Свердловской области муниципалитеты начали подключать к отоплению. Тепло уже есть в домах, школах и садиках 90 городов из 94, сообщает департамент информполитики региона. «По среднесуточным температурным показателям отопительный сезон в регионе еще не наступил. Но, несмотря на это, мы начали подключение с опережением. Сегодня тепло подано в 31,9% жилищного фонда и 72,2% объектах социальной сферы», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Ранее губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу подключить всех к отоплению до 2 октября. На подготовку инфраструктуры ЖКХ к зиме выделили больше 7 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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