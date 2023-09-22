В Свердловской области в домах включили отопление

Города региона начали подключать к отоплению Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области муниципалитеты начали подключать к отоплению. Тепло уже есть в домах, школах и садиках 90 городов из 94, сообщает департамент информполитики региона.

«По среднесуточным температурным показателям отопительный сезон в регионе еще не наступил. Но, несмотря на это, мы начали подключение с опережением. Сегодня тепло подано в 31,9% жилищного фонда и 72,2% объектах социальной сферы», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу подключить всех к отоплению до 2 октября. На подготовку инфраструктуры ЖКХ к зиме выделили больше 7 млрд рублей.