Обвиняемый в коррупции сотрудник челябинского госстройнадзора признал вину

22 сентября 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Кирилл Манаенков признал вину во всех инкриминируемых эпизодах получения взяток Фото: Александр Мамаев © URA.RU Задержанный по обвинениям в коррупции замначальника территориального отдела Госстройнадзора Челябинской области Кирилл Манаенков признал вину во всех инкриминируемых ему эпизодах взятки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, это стало одним из оснований для освобождения под подписку о невыезде. «Манаенков признался в инкриминируемом ему преступлении, подтвердил все эпизоды получения взяток и. раскаялся в содеянном. Следствием было принято решение отпустить его под подписку о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону. Силовики задержали Манаенкова 20 сентября. Ему были предъявлены обвинения в получении взяток. По версии следствия, он брал деньги от бизнесмена, которому оказывал содействие при приемке объектов капитального строительства.

Задержанный по обвинениям в коррупции замначальника территориального отдела Госстройнадзора Челябинской области Кирилл Манаенков признал вину во всех инкриминируемых ему эпизодах взятки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, это стало одним из оснований для освобождения под подписку о невыезде. «Манаенков признался в инкриминируемом ему преступлении, подтвердил все эпизоды получения взяток и. раскаялся в содеянном. Следствием было принято решение отпустить его под подписку о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону. Силовики задержали Манаенкова 20 сентября. Ему были предъявлены обвинения в получении взяток. По версии следствия, он брал деньги от бизнесмена, которому оказывал содействие при приемке объектов капитального строительства.