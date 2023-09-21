21 сентября 2023

Обвиняемый в коррупции сотрудник челябинского госстройнадзора признал вину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наручники, арест, признание вины, заключение, наручники
Кирилл Манаенков признал вину во всех инкриминируемых эпизодах получения взяток Фото:

Задержанный по обвинениям в коррупции замначальника территориального отдела Госстройнадзора Челябинской области Кирилл Манаенков признал вину во всех инкриминируемых ему эпизодах взятки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, это стало одним из оснований для освобождения под подписку о невыезде.

«Манаенков признался в инкриминируемом ему преступлении, подтвердил все эпизоды получения взяток и. раскаялся в содеянном. Следствием было принято решение отпустить его под подписку о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону.

Силовики задержали Манаенкова 20 сентября. Ему были предъявлены обвинения в получении взяток. По версии следствия, он брал деньги от бизнесмена, которому оказывал содействие при приемке объектов капитального строительства.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Задержанный по обвинениям в коррупции замначальника территориального отдела Госстройнадзора Челябинской области Кирилл Манаенков признал вину во всех инкриминируемых ему эпизодах взятки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, это стало одним из оснований для освобождения под подписку о невыезде. «Манаенков признался в инкриминируемом ему преступлении, подтвердил все эпизоды получения взяток и. раскаялся в содеянном. Следствием было принято решение отпустить его под подписку о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону. Силовики задержали Манаенкова 20 сентября. Ему были предъявлены обвинения в получении взяток. По версии следствия, он брал деньги от бизнесмена, которому оказывал содействие при приемке объектов капитального строительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...