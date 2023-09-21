В деле задержанного ФСБ сотрудника челябинского госстройнадзора выявили несколько эпизодов коррупции

Замначальника челябинского госстройнадзора Манаенкова обвинили в коррупции

В отношении Кирилла Манаенкова возбудили уголовное дело по факту получения взяток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Замначальника территориального отдела Госстройнадзора Челябинской области Кирилл Манаенков, задержанный сотрудниками УФСБ по подозрениям в получении взятки, попал под уголовное дело. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, в деле насчитывается несколько коррупционных эпизодов.

«Возбуждены уголовные дела в отношении отношении заместителя начальника I территориального отдела управления регионального государственного строительного надзора Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. Его подозревают в неоднократном совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 290 УК РФ („Получение взятки“)», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

По версии следствия, Мананенков получал деньги от одного из коммерсантов. За это он не препятствовал приемке объектов капстроительства.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Монаненкова 20 сентября. В управлении прошли обыски. Силовиков интересовали бумаги по строительству одного из объектов в 2020 году.