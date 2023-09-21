В деле задержанного ФСБ сотрудника челябинского госстройнадзора выявили несколько эпизодов коррупции

Замначальника челябинского госстройнадзора Манаенкова обвинили в коррупции
© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовный кодекс и наручники. Челябинск, уголовное дело, силовики, тюрьма, наказание, обвинение, преступление, правосудие, уголовный кодекс, суд, наручники, задержание
В отношении Кирилла Манаенкова возбудили уголовное дело по факту получения взяток Фото:

Замначальника территориального отдела Госстройнадзора Челябинской области Кирилл Манаенков, задержанный сотрудниками УФСБ по подозрениям в получении взятки, попал под уголовное дело. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, в деле насчитывается несколько коррупционных эпизодов.

«Возбуждены уголовные дела в отношении отношении заместителя начальника I территориального отдела управления регионального государственного строительного надзора Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. Его подозревают в неоднократном совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 290 УК РФ („Получение взятки“)», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

По версии следствия, Мананенков получал деньги от одного из коммерсантов. За это он не препятствовал приемке объектов капстроительства.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Монаненкова 20 сентября. В управлении прошли обыски. Силовиков интересовали бумаги по строительству одного из объектов в 2020 году.

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Замначальника территориального отдела Госстройнадзора Челябинской области Кирилл Манаенков, задержанный сотрудниками УФСБ по подозрениям в получении взятки, попал под уголовное дело. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, в деле насчитывается несколько коррупционных эпизодов. «Возбуждены уголовные дела в отношении отношении заместителя начальника I территориального отдела управления регионального государственного строительного надзора Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. Его подозревают в неоднократном совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 290 УК РФ („Получение взятки“)», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По версии следствия, Мананенков получал деньги от одного из коммерсантов. За это он не препятствовал приемке объектов капстроительства. Сотрудники УФСБ по региону задержали Монаненкова 20 сентября. В управлении прошли обыски. Силовиков интересовали бумаги по строительству одного из объектов в 2020 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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