ФСБ задержала сотрудника челябинского госстройнадзора

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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Сотрудники ФСБ задержали чиновника по подозрению в получении взяток Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали одного из сотрудников управления госстройнадзора региона. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, чиновника подозревают в получении взятки.

«Задержан замначальника одного из территориальных отделов. В самом управлении прошли обыски», — рассказал источник.

По данным URA.RU, силовиков интересует строительство одного из объектов в областном центре в 2020 году. Надзор за этим объектом осуществлял отдел, сотрудник которого задержан. У следствия есть основания полагать, что задержанный получил взятки от директора коммерческой структуры, который также был задержан.

В настоящее время оба подозреваемых доставлены на допрос. Принимается решение о возбуждении уголовных дел о даче и получении взятки в крупном размере. В пресс-службе СКР URA.RU сообщили, что уточнят информацию.

Ранее управление государственного строительного надзора входило в состав министерства строительства и инфраструктуры региона. В августе 2022 года управление было выделено в отдельное ведомство. URA.RU направило запрос в министерство. Ответ будет опубликован после получения. В пресс-службе УФСБ от комментариев воздержались.

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали одного из сотрудников управления госстройнадзора региона. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, чиновника подозревают в получении взятки. «Задержан замначальника одного из территориальных отделов. В самом управлении прошли обыски», — рассказал источник. По данным URA.RU, силовиков интересует строительство одного из объектов в областном центре в 2020 году. Надзор за этим объектом осуществлял отдел, сотрудник которого задержан. У следствия есть основания полагать, что задержанный получил взятки от директора коммерческой структуры, который также был задержан. В настоящее время оба подозреваемых доставлены на допрос. Принимается решение о возбуждении уголовных дел о даче и получении взятки в крупном размере. В пресс-службе СКР URA.RU сообщили, что уточнят информацию. Ранее управление государственного строительного надзора входило в состав министерства строительства и инфраструктуры региона. В августе 2022 года управление было выделено в отдельное ведомство. URA.RU направило запрос в министерство. Ответ будет опубликован после получения. В пресс-службе УФСБ от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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