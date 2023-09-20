ФСБ задержала сотрудника челябинского госстройнадзора

Сотрудники ФСБ задержали чиновника по подозрению в получении взяток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали одного из сотрудников управления госстройнадзора региона. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, чиновника подозревают в получении взятки.

«Задержан замначальника одного из территориальных отделов. В самом управлении прошли обыски», — рассказал источник.

По данным URA.RU, силовиков интересует строительство одного из объектов в областном центре в 2020 году. Надзор за этим объектом осуществлял отдел, сотрудник которого задержан. У следствия есть основания полагать, что задержанный получил взятки от директора коммерческой структуры, который также был задержан.

В настоящее время оба подозреваемых доставлены на допрос. Принимается решение о возбуждении уголовных дел о даче и получении взятки в крупном размере. В пресс-службе СКР URA.RU сообщили, что уточнят информацию.

Ранее управление государственного строительного надзора входило в состав министерства строительства и инфраструктуры региона. В августе 2022 года управление было выделено в отдельное ведомство. URA.RU направило запрос в министерство. Ответ будет опубликован после получения. В пресс-службе УФСБ от комментариев воздержались.