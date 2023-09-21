Пермские VIP и генерал МЧС собрались ради соревнования спасателей. Фоторепортаж

В Перми прошли всероссийские соревнования на звание лучшего огнеборца

22 сентября 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

Пожарные проходили через полосу препятствий Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми завершился финальный этап смотров-конкурсов на звание «Лучший начальник караула» и «Лучший пожарный» МЧС России 2023. Огнеборцы из 18 регионов страны боролись за звание лучших в трехдневном многоборье. На третий день пожарные выполняли 10 упражнений в полной экипировке, в том числе вскрывали двери бензорезом, взбирались на трехэтажную башню, спасали условного пострадавшего и выполняли упражнения кроссфита. Соревнования проходили на городском стадионе «Динамо», где на трибунах собралось множество зрителей. На состязания также пришли посмотреть замминистра РФ по делам гражданской обороны, ЧП и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковник Илья Денисов, губернатор края Дмитрий Махонин, мэр Перми Эдуард Соснин, глава регионального управления МЧС Александр Урусов и министр территориальной безопасности региона Виктор Батмазов. Подробно о том, как прошло мероприятие, в фоторепортаже URA.RU.

В Перми завершился финальный этап смотров-конкурсов на звание «Лучший начальник караула» и «Лучший пожарный» МЧС России 2023. Огнеборцы из 18 регионов страны боролись за звание лучших в трехдневном многоборье. На третий день пожарные выполняли 10 упражнений в полной экипировке, в том числе вскрывали двери бензорезом, взбирались на трехэтажную башню, спасали условного пострадавшего и выполняли упражнения кроссфита. Соревнования проходили на городском стадионе «Динамо», где на трибунах собралось множество зрителей. На состязания также пришли посмотреть замминистра РФ по делам гражданской обороны, ЧП и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковник Илья Денисов, губернатор края Дмитрий Махонин, мэр Перми Эдуард Соснин, глава регионального управления МЧС Александр Урусов и министр территориальной безопасности региона Виктор Батмазов. Подробно о том, как прошло мероприятие, в фоторепортаже URA.RU.