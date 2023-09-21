21 сентября 2023

Пермские VIP и генерал МЧС собрались ради соревнования спасателей. Фоторепортаж

В Перми прошли всероссийские соревнования на звание лучшего огнеборца
© Служба новостей «URA.RU»
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Финальный этап смотра конкурса МЧС России на звания "Лучший начальник караула" и "Лучший пожарный". Пермь, соревнования мчс
Пожарные проходили через полосу препятствий Фото:

В Перми завершился финальный этап смотров-конкурсов на звание «Лучший начальник караула» и «Лучший пожарный» МЧС России 2023. Огнеборцы из 18 регионов страны боролись за звание лучших в трехдневном многоборье. На третий день пожарные выполняли 10 упражнений в полной экипировке, в том числе вскрывали двери бензорезом, взбирались на трехэтажную башню, спасали условного пострадавшего и выполняли упражнения кроссфита.

Соревнования проходили на городском стадионе «Динамо», где на трибунах собралось множество зрителей. На состязания также пришли посмотреть замминистра РФ по делам гражданской обороны, ЧП и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковник Илья Денисов, губернатор края Дмитрий Махонин, мэр Перми Эдуард Соснин, глава регионального управления МЧС Александр Урусов и министр территориальной безопасности региона Виктор Батмазов. Подробно о том, как прошло мероприятие, в фоторепортаже URA.RU.

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В Перми завершился финальный этап смотров-конкурсов на звание «Лучший начальник караула» и «Лучший пожарный» МЧС России 2023. Огнеборцы из 18 регионов страны боролись за звание лучших в трехдневном многоборье. На третий день пожарные выполняли 10 упражнений в полной экипировке, в том числе вскрывали двери бензорезом, взбирались на трехэтажную башню, спасали условного пострадавшего и выполняли упражнения кроссфита. Соревнования проходили на городском стадионе «Динамо», где на трибунах собралось множество зрителей. На состязания также пришли посмотреть замминистра РФ по делам гражданской обороны, ЧП и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковник Илья Денисов, губернатор края Дмитрий Махонин, мэр Перми Эдуард Соснин, глава регионального управления МЧС Александр Урусов и министр территориальной безопасности региона Виктор Батмазов. Подробно о том, как прошло мероприятие, в фоторепортаже URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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