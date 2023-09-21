21 сентября 2023

Администрация Тобольска подписала ключевое соглашение со Сбербанком

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия на СИБУР. Тобольск, афанасьев максим, мэр тобольска
Соглашение с банком подписал мэр Тобольска Максим Афанасьев Фото:

Администрация Тобольска Тюменской области подписала соглашение о сотрудничестве со Сбербанком. Договор направлен на развитие туристического направления в городе. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Соглашение о сотрудничестве подписали глава города Тобольска Максим Афанасьев и управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский. Содружество призвано объединить усилия для увеличения туристического потока региона», — сообщает инфоцентр.

В рамках сотрудничества стороны обязуются выполнять несколько ключевых условий. Одно из основных — продвижение Тобольска на региональном и федеральном уровне. Также стороны обязуются сохранять и популяризировать объекты культурного наследия и создавать новые или модернизировать действующие досугово-развлекательные объекты.

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Администрация Тобольска Тюменской области подписала соглашение о сотрудничестве со Сбербанком. Договор направлен на развитие туристического направления в городе. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Соглашение о сотрудничестве подписали глава города Тобольска Максим Афанасьев и управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский. Содружество призвано объединить усилия для увеличения туристического потока региона», — сообщает инфоцентр. В рамках сотрудничества стороны обязуются выполнять несколько ключевых условий. Одно из основных — продвижение Тобольска на региональном и федеральном уровне. Также стороны обязуются сохранять и популяризировать объекты культурного наследия и создавать новые или модернизировать действующие досугово-развлекательные объекты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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