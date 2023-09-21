Администрация Тобольска подписала ключевое соглашение со Сбербанком

Администрация Тобольска Тюменской области подписала соглашение о сотрудничестве со Сбербанком. Договор направлен на развитие туристического направления в городе. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«Соглашение о сотрудничестве подписали глава города Тобольска Максим Афанасьев и управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский. Содружество призвано объединить усилия для увеличения туристического потока региона», — сообщает инфоцентр.
В рамках сотрудничества стороны обязуются выполнять несколько ключевых условий. Одно из основных — продвижение Тобольска на региональном и федеральном уровне. Также стороны обязуются сохранять и популяризировать объекты культурного наследия и создавать новые или модернизировать действующие досугово-развлекательные объекты.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.