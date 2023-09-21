Администрация Тобольска подписала ключевое соглашение со Сбербанком

22 сентября 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Соглашение с банком подписал мэр Тобольска Максим Афанасьев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Администрация Тобольска Тюменской области подписала соглашение о сотрудничестве со Сбербанком. Договор направлен на развитие туристического направления в городе. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Соглашение о сотрудничестве подписали глава города Тобольска Максим Афанасьев и управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский. Содружество призвано объединить усилия для увеличения туристического потока региона», — сообщает инфоцентр. В рамках сотрудничества стороны обязуются выполнять несколько ключевых условий. Одно из основных — продвижение Тобольска на региональном и федеральном уровне. Также стороны обязуются сохранять и популяризировать объекты культурного наследия и создавать новые или модернизировать действующие досугово-развлекательные объекты.

Администрация Тобольска Тюменской области подписала соглашение о сотрудничестве со Сбербанком. Договор направлен на развитие туристического направления в городе. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Соглашение о сотрудничестве подписали глава города Тобольска Максим Афанасьев и управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский. Содружество призвано объединить усилия для увеличения туристического потока региона», — сообщает инфоцентр. В рамках сотрудничества стороны обязуются выполнять несколько ключевых условий. Одно из основных — продвижение Тобольска на региональном и федеральном уровне. Также стороны обязуются сохранять и популяризировать объекты культурного наследия и создавать новые или модернизировать действующие досугово-развлекательные объекты.