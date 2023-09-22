Вирусолог Малышев опроверг возвращение «смертоносного» штамма «Дельта»

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В медицинской среде нет информации о возвращении «Дельты», подчеркнул Николай Малышев Фото:
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Опровержение фейковой информации

В социальных сетях активно распространяют сообщение о том, что в Россию возвращается штамм коронавируса «Дельта», который якобы стал намного смертоноснее и часто проходит бессимптомно. Однако бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев в беседе с URA.RU сообщил, что распространяемое сообщение является «информационным шумом». Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по опровержению фейков.

«Во-первых, как более смертоносный штамм может протекать бессимптомно? Во-вторых, в медицинской среде нет ни одной публикации об этом. Это информационный шум, вот и все», — сказал Николай Малышев.

Штамм «Дельта» не является новым — это один из первых штаммов коронавируса, выявленных в мире. В марте 2022 года в Роспотребнадзоре сообщили, что штамм «Дельта» исчез почти полностью.

Опровергнуть фейк теперь может каждый. Как это сделать — читайте на сайте проекта «Лапша Медиа».

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В социальных сетях активно распространяют сообщение о том, что в Россию возвращается штамм коронавируса «Дельта», который якобы стал намного смертоноснее и часто проходит бессимптомно. Однако бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев в беседе с URA.RU сообщил, что распространяемое сообщение является «информационным шумом». Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по опровержению фейков. «Во-первых, как более смертоносный штамм может протекать бессимптомно? Во-вторых, в медицинской среде нет ни одной публикации об этом. Это информационный шум, вот и все», — сказал Николай Малышев. Штамм «Дельта» не является новым — это один из первых штаммов коронавируса, выявленных в мире. В марте 2022 года в Роспотребнадзоре сообщили, что штамм «Дельта» исчез почти полностью. Опровергнуть фейк теперь может каждый. Как это сделать — читайте на сайте проекта «Лапша Медиа».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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