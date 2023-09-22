Вирусолог Малышев опроверг возвращение «смертоносного» штамма «Дельта»

22 сентября 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

В медицинской среде нет информации о возвращении «Дельты», подчеркнул Николай Малышев Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В социальных сетях активно распространяют сообщение о том, что в Россию возвращается штамм коронавируса «Дельта», который якобы стал намного смертоноснее и часто проходит бессимптомно. Однако бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев в беседе с URA.RU сообщил, что распространяемое сообщение является «информационным шумом». Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по опровержению фейков. «Во-первых, как более смертоносный штамм может протекать бессимптомно? Во-вторых, в медицинской среде нет ни одной публикации об этом. Это информационный шум, вот и все», — сказал Николай Малышев. Штамм «Дельта» не является новым — это один из первых штаммов коронавируса, выявленных в мире. В марте 2022 года в Роспотребнадзоре сообщили, что штамм «Дельта» исчез почти полностью. Опровергнуть фейк теперь может каждый. Как это сделать — читайте на сайте проекта « Лапша Медиа ».

В социальных сетях активно распространяют сообщение о том, что в Россию возвращается штамм коронавируса «Дельта», который якобы стал намного смертоноснее и часто проходит бессимптомно. Однако бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев в беседе с URA.RU сообщил, что распространяемое сообщение является «информационным шумом». Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по опровержению фейков. «Во-первых, как более смертоносный штамм может протекать бессимптомно? Во-вторых, в медицинской среде нет ни одной публикации об этом. Это информационный шум, вот и все», — сказал Николай Малышев. Штамм «Дельта» не является новым — это один из первых штаммов коронавируса, выявленных в мире. В марте 2022 года в Роспотребнадзоре сообщили, что штамм «Дельта» исчез почти полностью. Опровергнуть фейк теперь может каждый. Как это сделать — читайте на сайте проекта «Лапша Медиа».