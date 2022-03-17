В Роспотребнадзоре заявили об исчезновении штамма «Дельта»

17 марта 2022 в 07:18 Размер текста - 17 +

Исходный вариант коронавируса сейчас не встречается в мире, заявила Анна Черкашина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 На данный момент в России почти полностью исчез «дельта»-штамм коронавируса, 99% случаев приходится на «Омикрон». Об этом сообщила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина. «В настоящее время более 99% случаев коронавируса приходится на „Омикрон“. Теоретически „дельта“-штамм может исчезнуть, именно этот процесс мы и наблюдаем сегодня. Исходный вариант сейчас не встречается, информации о его циркуляции ни в российской, ни в международной базах данных нет», — сказала Черкашина в беседе с РИА «Новости». Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сделали прогноз об окончании пандемии в 2022 году. По данным организации, общее число зараженных за время пандемии превысило 460 млн человек, пишет RT. На фоне улучшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Московской области отменили масочный режим, сообщает «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На данный момент в России почти полностью исчез «дельта»-штамм коронавируса, 99% случаев приходится на «Омикрон». Об этом сообщила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина. «В настоящее время более 99% случаев коронавируса приходится на „Омикрон“. Теоретически „дельта“-штамм может исчезнуть, именно этот процесс мы и наблюдаем сегодня. Исходный вариант сейчас не встречается, информации о его циркуляции ни в российской, ни в международной базах данных нет», — сказала Черкашина в беседе с РИА «Новости». Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сделали прогноз об окончании пандемии в 2022 году. По данным организации, общее число зараженных за время пандемии превысило 460 млн человек, пишет RT. На фоне улучшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Московской области отменили масочный режим, сообщает «Национальная служба новостей».