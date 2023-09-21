21 сентября 2023

Хакеры охотятся за аккаунтами политиков ЯНАО в социальных сетях. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Хакер, IT (иллюстрации), взлом, хакерство, компьютерная грамотность, компьютер, хакер
Чиновники в ЯНАО подверглись хакерским атакам в соцсетях (фото из архива) Фото:

В ЯНАО за последние дни участились случаи взломов аккаунтов чиновников и политиков региона в социальных сетях. От взлома, в частности, пострадала директор департамента образования Нового Уренгоя Марина Аввакумова.

«Меня взломали, извините», — разместила картинку с надписью на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Марина Аввакумова. В сопровождающей подписи она предупредила подписчиков не переходить по ссылкам, приходящим в сообщениях от ее имени.

Корреспондент URA.RU попросил Аввакумову прокомментировать ситуацию, отправив сообщение в соцсети «ВКонтакте». На момент публикации новости сообщение не прочитано.

Ранее URA.RU рассказало, что мэр Салехарда Алексей Титовский попросил своих подписчиков доверять только информации, размещенной в официальных аккаунтах главы. Мэр предупредил, что сообщения от его имени рассылаются с поддельных страниц.

Аккаунт директора департамента образования Нового Уренгоя Марины Аввакумовой подвергся взлому
Аккаунт директора департамента образования Нового Уренгоя Марины Аввакумовой подвергся взлому
Фото:

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В ЯНАО за последние дни участились случаи взломов аккаунтов чиновников и политиков региона в социальных сетях. От взлома, в частности, пострадала директор департамента образования Нового Уренгоя Марина Аввакумова. «Меня взломали, извините», — разместила картинку с надписью на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Марина Аввакумова. В сопровождающей подписи она предупредила подписчиков не переходить по ссылкам, приходящим в сообщениях от ее имени. Корреспондент URA.RU попросил Аввакумову прокомментировать ситуацию, отправив сообщение в соцсети «ВКонтакте». На момент публикации новости сообщение не прочитано. Ранее URA.RU рассказало, что мэр Салехарда Алексей Титовский попросил своих подписчиков доверять только информации, размещенной в официальных аккаунтах главы. Мэр предупредил, что сообщения от его имени рассылаются с поддельных страниц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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