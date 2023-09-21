В ЯНАО за последние дни участились случаи взломов аккаунтов чиновников и политиков региона в социальных сетях. От взлома, в частности, пострадала директор департамента образования Нового Уренгоя Марина Аввакумова.
«Меня взломали, извините», — разместила картинку с надписью на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Марина Аввакумова. В сопровождающей подписи она предупредила подписчиков не переходить по ссылкам, приходящим в сообщениях от ее имени.
Корреспондент URA.RU попросил Аввакумову прокомментировать ситуацию, отправив сообщение в соцсети «ВКонтакте». На момент публикации новости сообщение не прочитано.
Ранее URA.RU рассказало, что мэр Салехарда Алексей Титовский попросил своих подписчиков доверять только информации, размещенной в официальных аккаунтах главы. Мэр предупредил, что сообщения от его имени рассылаются с поддельных страниц.
Аккаунт директора департамента образования Нового Уренгоя Марины Аввакумовой подвергся взлому
Фото: скрин с личной страницы Марины Аввакумовой, Вк — https://vk.com/id519145778?w=wall519145778_24%2Fall
В ЯНАО за последние дни участились случаи взломов аккаунтов чиновников и политиков региона в социальных сетях. От взлома, в частности, пострадала директор департамента образования Нового Уренгоя Марина Аввакумова. «Меня взломали, извините», — разместила картинку с надписью на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Марина Аввакумова. В сопровождающей подписи она предупредила подписчиков не переходить по ссылкам, приходящим в сообщениях от ее имени. Корреспондент URA.RU попросил Аввакумову прокомментировать ситуацию, отправив сообщение в соцсети «ВКонтакте». На момент публикации новости сообщение не прочитано. Ранее URA.RU рассказало, что мэр Салехарда Алексей Титовский попросил своих подписчиков доверять только информации, размещенной в официальных аккаунтах главы. Мэр предупредил, что сообщения от его имени рассылаются с поддельных страниц.