Чиновники в ЯНАО подверглись хакерским атакам в соцсетях (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО за последние дни участились случаи взломов аккаунтов чиновников и политиков региона в социальных сетях. От взлома, в частности, пострадала директор департамента образования Нового Уренгоя Марина Аввакумова.

«Меня взломали, извините», — разместила картинку с надписью на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Марина Аввакумова. В сопровождающей подписи она предупредила подписчиков не переходить по ссылкам, приходящим в сообщениях от ее имени.

Корреспондент URA.RU попросил Аввакумову прокомментировать ситуацию, отправив сообщение в соцсети «ВКонтакте». На момент публикации новости сообщение не прочитано.

Ранее URA.RU рассказало, что мэр Салехарда Алексей Титовский попросил своих подписчиков доверять только информации, размещенной в официальных аккаунтах главы. Мэр предупредил, что сообщения от его имени рассылаются с поддельных страниц.