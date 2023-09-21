Названы худшие муниципальные районы Тюменской области

Юргинский район признали самым неразвитым в Тюменской области

Исследование охватило все городские округа и муниципальные районы Тюменской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Армизонский, Ярковский и Юргинский районы заняли последние три строчки в рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований Тюменской области. Исследование опубликовано на сайте Уральского института управления РАНХиГС.

«По итогам исследования получены как ожидаемые экспертами, так и неожиданные результаты. Аутсайдер среди сельских районов и в общем рейтинге — Юргинский район — набрал лишь 20,60 балла, уступив Сорокинскому району почти 16 баллов. Немногим лучше ситуация и у Ярковского района (24,88 балла), оказавшегося на предпоследнем месте рейтинга», — комментируют составители рейтинга.

Публикация рейтинга направлена не только для внутреннего пользования, чтобы оценить деятельность глав районов. Ее можно использовать и для внешнего аудита, считает политолог Александр Безделов.

«Складывается картина и для полпредства УрФО, для других губернаторов и для администрации президента. Где подобные рейтинги влияют на отношение к региональным властям и качеству управления в регионе», — рассказал URA.RU Александр Безделов.

Лидером рейтинга стал Тобольск. В пресс-службе администрации URA.RU рассказали, что для них лидерство муниципалитета стало ожидаемым результатом управленческой политики главы города Максима Афанасьева.