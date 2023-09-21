21 сентября 2023

Названы худшие муниципальные районы Тюменской области

Юргинский район признали самым неразвитым в Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, деревня, огород, село, земля, картофельное поле, забор, сельское хозяйство, посевные работы
Исследование охватило все городские округа и муниципальные районы Тюменской области Фото:

Армизонский, Ярковский и Юргинский районы заняли последние три строчки в рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований Тюменской области. Исследование опубликовано на сайте Уральского института управления РАНХиГС.

«По итогам исследования получены как ожидаемые экспертами, так и неожиданные результаты. Аутсайдер среди сельских районов и в общем рейтинге — Юргинский район — набрал лишь 20,60 балла, уступив Сорокинскому району почти 16 баллов. Немногим лучше ситуация и у Ярковского района (24,88 балла), оказавшегося на предпоследнем месте рейтинга», — комментируют составители рейтинга.

Публикация рейтинга направлена не только для внутреннего пользования, чтобы оценить деятельность глав районов. Ее можно использовать и для внешнего аудита, считает политолог Александр Безделов.

«Складывается картина и для полпредства УрФО, для других губернаторов и для администрации президента. Где подобные рейтинги влияют на отношение к региональным властям и качеству управления в регионе», — рассказал URA.RU Александр Безделов.

Лидером рейтинга стал Тобольск. В пресс-службе администрации URA.RU рассказали, что для них лидерство муниципалитета стало ожидаемым результатом управленческой политики главы города Максима Афанасьева.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Армизонский, Ярковский и Юргинский районы заняли последние три строчки в рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований Тюменской области. Исследование опубликовано на сайте Уральского института управления РАНХиГС. «По итогам исследования получены как ожидаемые экспертами, так и неожиданные результаты. Аутсайдер среди сельских районов и в общем рейтинге — Юргинский район — набрал лишь 20,60 балла, уступив Сорокинскому району почти 16 баллов. Немногим лучше ситуация и у Ярковского района (24,88 балла), оказавшегося на предпоследнем месте рейтинга», — комментируют составители рейтинга. Публикация рейтинга направлена не только для внутреннего пользования, чтобы оценить деятельность глав районов. Ее можно использовать и для внешнего аудита, считает политолог Александр Безделов. «Складывается картина и для полпредства УрФО, для других губернаторов и для администрации президента. Где подобные рейтинги влияют на отношение к региональным властям и качеству управления в регионе», — рассказал URA.RU Александр Безделов. Лидером рейтинга стал Тобольск. В пресс-службе администрации URA.RU рассказали, что для них лидерство муниципалитета стало ожидаемым результатом управленческой политики главы города Максима Афанасьева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...