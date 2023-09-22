Трассу от Челябинска до Екатеринбурга покроют сотовой связью

Власти региона ведут диалог с операторами, чтобы обеспечить автодорогу сотовой связью Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Челябинской области прорабатывается вопрос по поручению губернатора Алексея Текслера о покрытии сотовой связью части автодороги от столицы региона до Екатеринбурга. Он обсуждался 22 сентября на заседании комитета заксобрания по информационной политике, сообщили в пресс-службе органа.

«Сейчас по поручению губернатора Текслера прорабатывается вопрос покрытия связью стандарта LTE участка автодороги Челябинск-Екатеринбург. Кроме того, депутаты обсудили вопрос покрытия связью других дорог федерального значения на территории области», — уточнили в пресс-службе.

Согласно докладу, который на заседании зачитал начальник управления технического развития министерства информационных технологий, связи и цифрового развития области Андрей Проценко, на данный момент активно ведется диалог с операторами связи. Летом этого года были проведены измерения на участке. Выяснилось, что общая протяженность участков без связи на прием (к абоненту) равна шести километрам, на выгрузку данных в сеть — 44 километрам.

Кроме того, на заседании обсудили обеспечение связью малых населенных пунктов региона. В 2023 году связь проведена в шесть населенных пунктов, в которых проживают 1,2 тысячи человек. На это было выделено 5,5 млн рублей. До конца года запланировано строительство станции сотовой связи в восьми населенных пунктах.

«Регион поступательно решает вопрос с обеспечением связью малых и труднодоступных населенных пунктов. Операторы — коммерческие компании. Оборудование и установка стоят дорого, а количество пользователей сети небольшое. Инвестиции будут окупаться не один десяток лет. Помощь государства необходима. Целевые индикативы установлены до 2030 года. Будем стараться ускорять процесс. Интернет и сотовая связь должны быть везде», — передает слова председателя комитета Олега Гербера пресс-служба.