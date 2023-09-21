21 сентября 2023

Владимир Якушев отметил заслуги Тюменского президентского кадетского училища

Владимир Якушев поздравил с юбилеем коллектив ТПКУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Якушев отметил достижения педагогов и учеников ТПКУ Фото:

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил с 10-летним юбилеем коллектив и кадетов Тюменского президентского кадетского училища. В своем обращении он отметил, воспитанники заведения нередко становились лауреатами всероссийских конкурсов и показывали высокие достижения.

«С самого начала в училище был сделан упор на самые высокие образовательные и воспитательные стандарты: на качество преподавания, спортивную подготовку, дисциплину, патриотическое воспитание. Сегодня Тюменское президентское кадетское училище — гордость Уральского федерального округа», — приводит обращение Якушева к коллективу и кадетам ТПКУ пресс-служба полпредства.

Владимир Якушев отметил, что сегодня в ТПКУ обучается более 700 воспитанников со всей России. Ежегодно кадеты становятся победителями и призерами молодежного форума «Шаг в будущее», Всероссийской олимпиады школьников, Всероссийских юношеских чтений им. Вернадского, Всеармейских олимпиад по математике, физике, английскому языку и других конкурсов.

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил с 10-летним юбилеем коллектив и кадетов Тюменского президентского кадетского училища. В своем обращении он отметил, воспитанники заведения нередко становились лауреатами всероссийских конкурсов и показывали высокие достижения. «С самого начала в училище был сделан упор на самые высокие образовательные и воспитательные стандарты: на качество преподавания, спортивную подготовку, дисциплину, патриотическое воспитание. Сегодня Тюменское президентское кадетское училище — гордость Уральского федерального округа», — приводит обращение Якушева к коллективу и кадетам ТПКУ пресс-служба полпредства. Владимир Якушев отметил, что сегодня в ТПКУ обучается более 700 воспитанников со всей России. Ежегодно кадеты становятся победителями и призерами молодежного форума «Шаг в будущее», Всероссийской олимпиады школьников, Всероссийских юношеских чтений им. Вернадского, Всеармейских олимпиад по математике, физике, английскому языку и других конкурсов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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