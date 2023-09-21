21 сентября 2023

Жители центральных районов Тюмени остались без воды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, вода из крана, водоснабжение
Ремонтные работы будут вестись до полуночи Фото:

Жители центральных районов Тюмени по улицам Герцена и Грибоедова остались без холодной воды. Об этом агентству сообщили в пресс-службе «Росводоканал Тюмень». Воду отключили до полночи.

«Строители сторонней организации при прокладке сетей связи повредили водопроводную трубу. Холодное водоснабжение отсутствует на улицах Герцена, Грибоедова. Подача возобновится в 24:00», — рассказали в ведомстве.

Там также отметили, что к аварийным участкам будет обеспечен подвоз воды. Работы по устранению аварии уже ведутся.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители центральных районов Тюмени по улицам Герцена и Грибоедова остались без холодной воды. Об этом агентству сообщили в пресс-службе «Росводоканал Тюмень». Воду отключили до полночи. «Строители сторонней организации при прокладке сетей связи повредили водопроводную трубу. Холодное водоснабжение отсутствует на улицах Герцена, Грибоедова. Подача возобновится в 24:00», — рассказали в ведомстве. Там также отметили, что к аварийным участкам будет обеспечен подвоз воды. Работы по устранению аварии уже ведутся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...