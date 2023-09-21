Жители центральных районов Тюмени остались без воды

Ремонтные работы будут вестись до полуночи Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители центральных районов Тюмени по улицам Герцена и Грибоедова остались без холодной воды. Об этом агентству сообщили в пресс-службе «Росводоканал Тюмень». Воду отключили до полночи.

«Строители сторонней организации при прокладке сетей связи повредили водопроводную трубу. Холодное водоснабжение отсутствует на улицах Герцена, Грибоедова. Подача возобновится в 24:00», — рассказали в ведомстве.

Там также отметили, что к аварийным участкам будет обеспечен подвоз воды. Работы по устранению аварии уже ведутся.