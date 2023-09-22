112: из-за ракетного удара по Севастополю пострадали 6 человек

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Клипарт. Екатеринбург , машина скорой помощи, скорая помощь
На месте ракетного удара работают экстренные службы Фото:

От удара ракетой Storm Shadow по штабу Черноморского флота в Севастополе пострадало по меньшей мере 6 человек. Об этом сообщает telegram-канал «112».

«6 человек пострадали во время ракетного удара по штабу Черноморского флота в Севастополе», — сообщили в telegram-канале. Известно, что осколки ракеты раскидало на сотню метров. На месте работают экстренные службы.

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От удара ракетой Storm Shadow по штабу Черноморского флота в Севастополе пострадало по меньшей мере 6 человек. Об этом сообщает telegram-канал «112». «6 человек пострадали во время ракетного удара по штабу Черноморского флота в Севастополе», — сообщили в telegram-канале. Известно, что осколки ракеты раскидало на сотню метров. На месте работают экстренные службы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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