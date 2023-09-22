Бывший спикер думы Екатеринбурга съехал из кабинета, но бьется за должность

Игорь Володин не теряет надежды на кресло председателя Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутат гордумы Екатеринбурга Игорь Володин (фракция миллиардера Виталия Кочеткова), возглавлявший предыдущий созыв, освободил кабинет. Об этом URA.RU рассказали два чиновника, видевшие Володина с вещами во внутреннем дворе администрации, и подтвердил сам Володин. По данным агентства, он не теряет надежды сохранить должность.

Она по-прежнему вакантна. Накануне URA.RU сообщило, что избрание нового председателя — им должна стать сотрудница УрФУ Анна Гурарий — отложили во второй раз, на октябрь. Согласно официальной версии, ее до сих пор не согласовали администрация президента и УФСБ. «Володин использует эту паузу, звонит в Москву своим знакомым и приятелям», — не называя фамилий, рассказал один из источников. Другой информированный собеседник заявил корреспонденту, что «тоже об этом слышал». При этом оба источника сказали, что Кочетков в эту интригу решил не вмешиваться.

«Да, сегодня освободил кабинет. Зачем мне его занимать, если я сейчас — пока не принято окончательное решение по председателю — простой депутат? На мой взгляд, это не совсем правильно», — прокомментировал Володин. По его словам, вещи, которые у него были в кабинете, он пока отвез домой.

Обязанности спикера думы сейчас исполняет депутат Михаил Матеев. На заседании 19 сентября его избрали первым вице-спикером.