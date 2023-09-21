21 сентября 2023

Курганца судили за интимную переписку в соцсетях с 11-летними девочками

Жителя Кургана признали виновным в сексуальном насилии над детьми в соцсетях
© Служба новостей «URA.RU»
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Жителю Кургана вынесли приговор за сексуальное насилие в соцсетях Фото:

Жителю Кургана вынесли обвинительный приговор за интимную переписку с девочками, которым не исполнилось 12 лет. Информация появилась на сайте Притобольного районного суда.

«Постановлен обвинительный приговор в отношении жителя г. Кургана, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летинего возраста)», — сообщает судебная организация. Мужчина не был согласен с приговором и утверждал, что не знал о возрасте собеседниц в соцсетях.

В ходе заседания мужчина рассказал, что высылал свои интимные фото контактам в соцсети. Оказалось, что ими были 11-летние девочки. Мужчина думал, что они сверстницы. В суде он извинился перед родителями и девочками.

Суд признал вину курганца. Ему назначили наказание в виде 2 лет ограничения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области возбудили уголовное дело на местного жителя. Его задержали и обвиняют в совершении действий сексуального характера в отношении детей после заявления родителей.

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Жителю Кургана вынесли обвинительный приговор за интимную переписку с девочками, которым не исполнилось 12 лет. Информация появилась на сайте Притобольного районного суда. «Постановлен обвинительный приговор в отношении жителя г. Кургана, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летинего возраста)», — сообщает судебная организация. Мужчина не был согласен с приговором и утверждал, что не знал о возрасте собеседниц в соцсетях. В ходе заседания мужчина рассказал, что высылал свои интимные фото контактам в соцсети. Оказалось, что ими были 11-летние девочки. Мужчина думал, что они сверстницы. В суде он извинился перед родителями и девочками. Суд признал вину курганца. Ему назначили наказание в виде 2 лет ограничения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области возбудили уголовное дело на местного жителя. Его задержали и обвиняют в совершении действий сексуального характера в отношении детей после заявления родителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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