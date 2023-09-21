Курганца судили за интимную переписку в соцсетях с 11-летними девочками

Жителя Кургана признали виновным в сексуальном насилии над детьми в соцсетях

Жителю Кургана вынесли приговор за сексуальное насилие в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителю Кургана вынесли обвинительный приговор за интимную переписку с девочками, которым не исполнилось 12 лет. Информация появилась на сайте Притобольного районного суда.

«Постановлен обвинительный приговор в отношении жителя г. Кургана, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летинего возраста)», — сообщает судебная организация. Мужчина не был согласен с приговором и утверждал, что не знал о возрасте собеседниц в соцсетях.

В ходе заседания мужчина рассказал, что высылал свои интимные фото контактам в соцсети. Оказалось, что ими были 11-летние девочки. Мужчина думал, что они сверстницы. В суде он извинился перед родителями и девочками.

Суд признал вину курганца. Ему назначили наказание в виде 2 лет ограничения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области возбудили уголовное дело на местного жителя. Его задержали и обвиняют в совершении действий сексуального характера в отношении детей после заявления родителей.