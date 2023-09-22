Пермскому губернатору Махонину представили план межвузовского кампуса

Махонин отметил, что важно уделить внимание благоустройству кампуса Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми под председательством губернатора края Дмитрия Махонина прошло заседание рабочей группы по созданию межвузовского многофункционального студенческого кампуса в Перми. На встрече группе была представлена эскизная проект-концепция кампуса, сообщает сайт правительства и администрации губернатора Пермского края.

«Технический директор ООО «Градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Мирпроект» Евгений Акатов представил участникам эскизный проект-концепцию кампуса, включающий план с размещением зданий на земельном участке, объемно-планировочные решения, а также внешний облик объектов», — говорится на сайте. Наибольшее внимание было уделено учебно-лабораторному корпусу с технопарком. Корпус с технопарком должны объединить научный потенциал восьми вузов Перми и стать центром научно-технологической инициативы.

В учебно-лабораторном комплексе разместят 11 лабораторий, которые в свою очередь будут разделены на пять основных направлений. В направлении «Здоровье Пармы» студенты, преподаватели и ученые займутся исследованиями цифровой медицины, бионики и лекарственного конструирования, в «Недрах Пармы» — цифровизацией в сфере недропользования, в «Технологиях Пармы» — новыми разработками в машиностроении, в «Пространстве Пармы» — инженерными инфраструктурными решениями, а в «Душе Пармы» будет проводиться подготовка высококвалифицированных кадров.

В конце заседания было утверждено решение по объемно пространственному функциональному зонированию кампуса. Далее власти и подрядчик планируют обсудить архитектурную концепцию на градостроительном совете региона. Также в ходе заседания Махонин отметил, что важно также уделить внимание благоустройству территории кампуса.

Межвузовский кампус построят в правобережной части Перми. Проект реализуют за счет федерального гранта, сумма которого составляет 19 млрд рублей.