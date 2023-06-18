Бывший ректор Пермского университета занялся межвузовским кампусом

Бывший ректор Пермского классического университета (ПГНИУ) Дмитрий Красильников возглавил новое учреждение, которое займется строительством межвузовского кампуса в городе. На пост его назначило министерство образования и науки Пермского края.
«Министерство образования и науки Пермского края учредило новую организацию ГАУ „Дирекция межвузовского кампуса мирового уровня ‚Будущее Пармы‘“. Руководителем ГАУ назначен бывший ректор Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Дмитрий Красильников», — пишет «Коммерсант-Прикамье».
Дирекция будет курировать проект строительства межвузовского кампуса, а также работу его основных направлений: «Молодежная политика», «Наука, технологии и инновации», «Образование», «Пространственное развитие». Идея строительства пермского межвузовского кампуса появилась в 2018 году. Проект выиграл федеральный грант на сумму, превышающую 19 миллиардов рублей. Планируется, что в корпусах будут размещены учебно-лабораторные пространства, технопарк, бассейн, конгресс-холл и жилые кварталы для студентов и сотрудников. Кампус построят в правобережной части города в микрорайоне Камская долина.
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