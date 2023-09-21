21 сентября 2023

Топ-менеджер тюменской авиакомпании заработал миллионы на махинациях с билетами

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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, боинг, проход, салон самолета, пассажирский самолет, авиакомпания, самолет, авиакресла, борт самолета, авиаперевозки, пассажирское место, место в самолете
Задержанный предоставлял льготные условия бронирования авиабилетов и брал взятки Фото:

В Тюмени сотрудник авиакомпании заработал более 9 миллионов рублей на махинациях с деньгами. Об этом сообщает СК по Тюменской области.

«По версии следствия, обвиняемый, используя свое служебное положение в корыстных целях, в период с января 2020 года по июнь 2022 года предоставлял представителю коммерческой организации за вознаграждение льготные условия бронирования авиабилетов, лично внося корректировки в динамичную систему тарифов. В результате преступных действий он получил вознаграждение в размере более 9 миллионов рублей», — сообщает ведомство.

Ущерб, который мужчина принес авиакомпании, составил более 14 миллионов рублей. В настоящий момент он задержан и дает показания. В скором времени тюменцу изберут меру пресечения. Следователи будут ходатайствовать о заключении в СИЗО.

Ранее на махинациях в регионе поймали чиновников. В 2022 году УФАС России по Тюменской области рассмотрело пять дел о нарушении антимонопольного законодательства органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Тюменской области.

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В Тюмени сотрудник авиакомпании заработал более 9 миллионов рублей на махинациях с деньгами. Об этом сообщает СК по Тюменской области. «По версии следствия, обвиняемый, используя свое служебное положение в корыстных целях, в период с января 2020 года по июнь 2022 года предоставлял представителю коммерческой организации за вознаграждение льготные условия бронирования авиабилетов, лично внося корректировки в динамичную систему тарифов. В результате преступных действий он получил вознаграждение в размере более 9 миллионов рублей», — сообщает ведомство. Ущерб, который мужчина принес авиакомпании, составил более 14 миллионов рублей. В настоящий момент он задержан и дает показания. В скором времени тюменцу изберут меру пресечения. Следователи будут ходатайствовать о заключении в СИЗО. Ранее на махинациях в регионе поймали чиновников. В 2022 году УФАС России по Тюменской области рассмотрело пять дел о нарушении антимонопольного законодательства органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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