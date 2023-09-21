Топ-менеджер тюменской авиакомпании заработал миллионы на махинациях с билетами

Задержанный предоставлял льготные условия бронирования авиабилетов и брал взятки Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени сотрудник авиакомпании заработал более 9 миллионов рублей на махинациях с деньгами. Об этом сообщает СК по Тюменской области.

«По версии следствия, обвиняемый, используя свое служебное положение в корыстных целях, в период с января 2020 года по июнь 2022 года предоставлял представителю коммерческой организации за вознаграждение льготные условия бронирования авиабилетов, лично внося корректировки в динамичную систему тарифов. В результате преступных действий он получил вознаграждение в размере более 9 миллионов рублей», — сообщает ведомство.

Ущерб, который мужчина принес авиакомпании, составил более 14 миллионов рублей. В настоящий момент он задержан и дает показания. В скором времени тюменцу изберут меру пресечения. Следователи будут ходатайствовать о заключении в СИЗО.

Ранее на махинациях в регионе поймали чиновников. В 2022 году УФАС России по Тюменской области рассмотрело пять дел о нарушении антимонопольного законодательства органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Тюменской области.