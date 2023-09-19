19 сентября 2023

Тюменских чиновников поймали на махинациях

УФАС: тюменские госучреждения нарушают правила госзакупок
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, портфели депутатов, портфель министра
УФАС выписало органам государственной власти Тюменской области восемь предупреждений Фото:

В 2022 году УФАС России по Тюменской области рассмотрело пять дел о нарушении антимонопольного законодательства органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Тюменской области. Информация об этом указана в отчете ведомства региональному парламенту (имеется в распоряжении редакции).

«Тюменским УФАС России рассмотрено пять дел о нарушении антимонопольного законодательства по статьям 15, 16, 17 Закона о защите конкуренции, из которых 60% дел возбуждены в отношении органов местного самоуправления. И 40% — в отношении автономных учреждений как регионального, так и муниципального уровней», — указано в отчете регионального управления ФАС по Тюменской области.

Там добавили, что в двух случаях нарушения были выявлены при проведении госзакупок на оказание услуг по пассажирским перевозкам. Еще два — касаются закупок, осуществленных неконкурентным способом. «По двум делам в отношении автономных учреждений нарушения выразились в установлении в положениях о закупках случаев осуществления закупки неконкурентным способом, позволяющих осуществить неконкурентную закупку во всех случаях и при любых потребностях без проведения конкурентных процедур. Независимо от наличия конкурентных рынков, что приводит или может привести к ограничению конкуренции», — указано в отчете тюменского УФАС.

В 2022 году антимонопольная служба выдала органам государственной власти и местного самоуправления Тюменской области восемь предупреждений. 75% из них были связаны с предоставлением права на использование недр и лесных участков.

В пресс-службу УФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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В 2022 году УФАС России по Тюменской области рассмотрело пять дел о нарушении антимонопольного законодательства органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Тюменской области. Информация об этом указана в отчете ведомства региональному парламенту (имеется в распоряжении редакции). «Тюменским УФАС России рассмотрено пять дел о нарушении антимонопольного законодательства по статьям 15, 16, 17 Закона о защите конкуренции, из которых 60% дел возбуждены в отношении органов местного самоуправления. И 40% — в отношении автономных учреждений как регионального, так и муниципального уровней», — указано в отчете регионального управления ФАС по Тюменской области. Там добавили, что в двух случаях нарушения были выявлены при проведении госзакупок на оказание услуг по пассажирским перевозкам. Еще два — касаются закупок, осуществленных неконкурентным способом. «По двум делам в отношении автономных учреждений нарушения выразились в установлении в положениях о закупках случаев осуществления закупки неконкурентным способом, позволяющих осуществить неконкурентную закупку во всех случаях и при любых потребностях без проведения конкурентных процедур. Независимо от наличия конкурентных рынков, что приводит или может привести к ограничению конкуренции», — указано в отчете тюменского УФАС. В 2022 году антимонопольная служба выдала органам государственной власти и местного самоуправления Тюменской области восемь предупреждений. 75% из них были связаны с предоставлением права на использование недр и лесных участков. В пресс-службу УФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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