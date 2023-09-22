Центр Перми сковали 9-балльные пробки

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ДТП на Коммунальном мосту. Пермь, регулировщик дорожного движения, гибдд, инспектор дпс, дпс
На Коммунальном мосту движение затруднено из-за ДТП Фото:

Центр Перми сковали 9-балльные дорожные пробки. Причиной послужили несколько ДТП. Одна из аварий произошла на Коммунальном мосту.

«Мост в сторону центра стоит от улицы Борцов Революции, а в сторону Закамска улицы Попова стоит до рынка. В целом пробки по городу оцениваются в девять баллов», — сообщает telegram-канал «Большая Пермь».

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение также серьезно затруднено на Комсомольском проспекте. Помимо этого, в дорожных пробках стоит участок улицы Ленина от Северной дамбы до улицы Попова.

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Центр Перми сковали 9-балльные дорожные пробки. Причиной послужили несколько ДТП. Одна из аварий произошла на Коммунальном мосту. «Мост в сторону центра стоит от улицы Борцов Революции, а в сторону Закамска улицы Попова стоит до рынка. В целом пробки по городу оцениваются в девять баллов», — сообщает telegram-канал «Большая Пермь». По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение также серьезно затруднено на Комсомольском проспекте. Помимо этого, в дорожных пробках стоит участок улицы Ленина от Северной дамбы до улицы Попова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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