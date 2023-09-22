Центр Перми сковали 9-балльные пробки

22 сентября 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

На Коммунальном мосту движение затруднено из-за ДТП Фото: Сергей Русанов © URA.RU Центр Перми сковали 9-балльные дорожные пробки. Причиной послужили несколько ДТП. Одна из аварий произошла на Коммунальном мосту. «Мост в сторону центра стоит от улицы Борцов Революции, а в сторону Закамска улицы Попова стоит до рынка. В целом пробки по городу оцениваются в девять баллов», — сообщает telegram-канал «Большая Пермь». По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение также серьезно затруднено на Комсомольском проспекте. Помимо этого, в дорожных пробках стоит участок улицы Ленина от Северной дамбы до улицы Попова.

Центр Перми сковали 9-балльные дорожные пробки. Причиной послужили несколько ДТП. Одна из аварий произошла на Коммунальном мосту. «Мост в сторону центра стоит от улицы Борцов Революции, а в сторону Закамска улицы Попова стоит до рынка. В целом пробки по городу оцениваются в девять баллов», — сообщает telegram-канал «Большая Пермь». По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение также серьезно затруднено на Комсомольском проспекте. Помимо этого, в дорожных пробках стоит участок улицы Ленина от Северной дамбы до улицы Попова.