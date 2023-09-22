Центр Перми сковали 9-балльные пробки

На Коммунальном мосту движение затруднено из-за ДТП
Центр Перми сковали 9-балльные дорожные пробки. Причиной послужили несколько ДТП. Одна из аварий произошла на Коммунальном мосту.
«Мост в сторону центра стоит от улицы Борцов Революции, а в сторону Закамска улицы Попова стоит до рынка. В целом пробки по городу оцениваются в девять баллов», — сообщает telegram-канал «Большая Пермь».
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение также серьезно затруднено на Комсомольском проспекте. Помимо этого, в дорожных пробках стоит участок улицы Ленина от Северной дамбы до улицы Попова.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!