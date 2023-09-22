Минэк оценил рост российской экономики в 2023 году

Решетников: ВВП РФ вырастет на 2,8% в 2023 году
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Совместное заседание коллегий Министерства финансов Российской Федерации Министерства экономического развития Российской Федерации. Москва, решетников максим
В 2023 году вырастет ВВП на 2,8%, заявил Максим Решетников Фото:

В России ожидается рост ВВП на 2,8% в 2023 году. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«В 2023 году ожидается рост ВВП +2,8%. В 2024 году рост ВВП прогнозируется на уровне 2,3%. Считаем, что текущий бюджетный и кредитный импульс в любом случае перейдет и на следующий год», — сказал Максим Решетников во время заседания правительства РФ. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия 24».

На заседании правительства РФ представили проект бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Основные параметры прогноза существенно улучшены по сравнению с апрельскими сценарными условиями.

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В России ожидается рост ВВП на 2,8% в 2023 году. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. «В 2023 году ожидается рост ВВП +2,8%. В 2024 году рост ВВП прогнозируется на уровне 2,3%. Считаем, что текущий бюджетный и кредитный импульс в любом случае перейдет и на следующий год», — сказал Максим Решетников во время заседания правительства РФ. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия 24». На заседании правительства РФ представили проект бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Основные параметры прогноза существенно улучшены по сравнению с апрельскими сценарными условиями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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