Минэк оценил рост российской экономики в 2023 году

В 2023 году вырастет ВВП на 2,8%, заявил Максим Решетников
В России ожидается рост ВВП на 2,8% в 2023 году. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
«В 2023 году ожидается рост ВВП +2,8%. В 2024 году рост ВВП прогнозируется на уровне 2,3%. Считаем, что текущий бюджетный и кредитный импульс в любом случае перейдет и на следующий год», — сказал Максим Решетников во время заседания правительства РФ. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия 24».
На заседании правительства РФ представили проект бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Основные параметры прогноза существенно улучшены по сравнению с апрельскими сценарными условиями.
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