Тюменцы стали массово обращаться к психологам с жалобами на осеннюю депрессию

Тюменцы стали чаще жаловаться психологам на депрессию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Тюмени начали массово обращаться к психологам с жалобами на осеннюю депрессию. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к региональному департаменту здравоохранения.

«С началом осени в тюменских больницах действительно стало больше пациентов, которые жалуются на осеннюю депрессию. Однако очень часто они называют депрессией обычные перепады настроения. Связанные, например, с переменой погодой», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Тюменский семейный психолог Марина Антонова подтвердила, что горожане стали чаще обращаться за помощью к психологам. Однако с депрессией эту тенденцию не связывает.

«Депрессия здесь не при чем. Дело в том, что у жителей Тюменской области, в целом, начала появляться культура общения с психологами. То есть, люди перестали бояться обращаться за помощью к специалистам со своими личными проблемами и переживаниями. И меня, как специалиста, это радует. Потому что нас с детства учат, что мужчины не плачут, женщины не должны гневаться, и так далее. Это неправильно. Что касается депрессии — то это очень серьезный диагноз. С которым люди могут перепутать, например, осеннюю хандру или „постотпускной синдром“, когда после яркого отдыха приходится возвращаться к серым будням», — сообщила Марина Антонова в разговоре с URA.RU.

В региональный департамент здравоохранения Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.