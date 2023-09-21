Родителей возмутило расписание пятидневки в школах ХМАО

Родители школьников из Сургута (ХМАО) высказали недовольство по поводу увеличения продолжительности учебного дня из-за пятидневки. Своим возмущением с корреспондентом URA.RU поделилась местная мама пятиклассников.
«У меня дети учатся в 5 классе. Так у них по 7 уроков несколько дней подряд. А в субботу еще и дополнительные занятия. Это вообще нормально? До 11 класса детям как дожить?» — возмущается обеспокоенная родительница. При этом сама женщина не отрицает того, что решение о введении пятидневной учебной недели принималось с согласования родителей. Однако, по ее словам, никто в семье не предполагал, что отсутствие уроков по субботам так повлияет на недельное расписание школьников.
Глава депобразования Югры Алексей Дренин объяснил журналисту агентства, что фактически решение о переходе на пятидневку и обратно принимается родителями, входящими в школьный совет. «Режим работы образовательной организации определяется администрацией совместно с управляющим советом школы. Поэтому, если родители не согласны с графиком пятидневки, необходимо вынести данный вопрос на уровень управляющего совета», — рассказал Дренин.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в пятидневку в обязательном порядке в ХМАО, как и прежде, будут учиться только первоклассники. Для других классов такой учебный режим носит исключительно рекомендательный характер.
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