Родителей возмутило расписание пятидневки в школах ХМАО

В Сургуте родители школьников пожаловались на длительный учебный день

22 сентября 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

Учебное расписание согласовывается с родительским советом школы Фото: Илья Московец © URA.RU Родители школьников из Сургута (ХМАО) высказали недовольство по поводу увеличения продолжительности учебного дня из-за пятидневки. Своим возмущением с корреспондентом URA.RU поделилась местная мама пятиклассников. «У меня дети учатся в 5 классе. Так у них по 7 уроков несколько дней подряд. А в субботу еще и дополнительные занятия. Это вообще нормально? До 11 класса детям как дожить?» — возмущается обеспокоенная родительница. При этом сама женщина не отрицает того, что решение о введении пятидневной учебной недели принималось с согласования родителей. Однако, по ее словам, никто в семье не предполагал, что отсутствие уроков по субботам так повлияет на недельное расписание школьников. Глава депобразования Югры Алексей Дренин объяснил журналисту агентства, что фактически решение о переходе на пятидневку и обратно принимается родителями, входящими в школьный совет. «Режим работы образовательной организации определяется администрацией совместно с управляющим советом школы. Поэтому, если родители не согласны с графиком пятидневки, необходимо вынести данный вопрос на уровень управляющего совета», — рассказал Дренин. Ранее URA.RU сообщало о том, что в пятидневку в обязательном порядке в ХМАО, как и прежде, будут учиться только первоклассники. Для других классов такой учебный режим носит исключительно рекомендательный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Родители школьников из Сургута (ХМАО) высказали недовольство по поводу увеличения продолжительности учебного дня из-за пятидневки. Своим возмущением с корреспондентом URA.RU поделилась местная мама пятиклассников. «У меня дети учатся в 5 классе. Так у них по 7 уроков несколько дней подряд. А в субботу еще и дополнительные занятия. Это вообще нормально? До 11 класса детям как дожить?» — возмущается обеспокоенная родительница. При этом сама женщина не отрицает того, что решение о введении пятидневной учебной недели принималось с согласования родителей. Однако, по ее словам, никто в семье не предполагал, что отсутствие уроков по субботам так повлияет на недельное расписание школьников. Глава депобразования Югры Алексей Дренин объяснил журналисту агентства, что фактически решение о переходе на пятидневку и обратно принимается родителями, входящими в школьный совет. «Режим работы образовательной организации определяется администрацией совместно с управляющим советом школы. Поэтому, если родители не согласны с графиком пятидневки, необходимо вынести данный вопрос на уровень управляющего совета», — рассказал Дренин. Ранее URA.RU сообщало о том, что в пятидневку в обязательном порядке в ХМАО, как и прежде, будут учиться только первоклассники. Для других классов такой учебный режим носит исключительно рекомендательный характер.