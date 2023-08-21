Власти ХМАО назвали классы, которые будут учиться в пятидневку

Глава депобразования ХМАО Дренин: пятидневка обязательна только для первоклассников

Пятидневка обеспечена только первоклассникам Фото: Размик Закарян © URA.RU

В пятидневку с 1 сентября в обязательном порядке в ХМАО, как и прежде, будут учиться только первоклассники. Об этом в прямом эфире с окружным центром управления регионом рассказал глава югорского департамента образования Алексей Дренин.

«Обязательная пятидневная учебная неделя будет действовать в школах только для первоклассников. График учебы для 2-11-х классов устанавливается администрацией конкретного учебного заведения с учетом особенностей утвержденного учебного плана, так как переход на пятидневную учебную неделю носит рекомендательный характер», — приводят слова Дренина в telegram-канале «ЦУР Югры».

Решение о введение пятидневки принимает совет родителей совместно с администрацией школы. «Безусловно, обучение в пятидневную учебную неделю имеет ряд преимуществ, однако не стоит забывать и о том, что в данном случае количество уроков увеличивается с 6-7 до 7-8 уроков в день», — добавил чиновник.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что некоторые школы ХМАО начали вводить пятидневную учебную неделю. По словам инсайдера, традиционная шестидневка вероятнее всего останется только в гимназиях и лицеях.