Власти ХМАО назвали классы, которые будут учиться в пятидневку

Глава депобразования ХМАО Дренин: пятидневка обязательна только для первоклассников
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Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, чтение, начальная школа, ученица, детская книга
Пятидневка обеспечена только первоклассникам Фото:

В пятидневку с 1 сентября в обязательном порядке в ХМАО, как и прежде, будут учиться только первоклассники. Об этом в прямом эфире с окружным центром управления регионом рассказал глава югорского департамента образования Алексей Дренин.

«Обязательная пятидневная учебная неделя будет действовать в школах только для первоклассников. График учебы для 2-11-х классов устанавливается администрацией конкретного учебного заведения с учетом особенностей утвержденного учебного плана, так как переход на пятидневную учебную неделю носит рекомендательный характер», — приводят слова Дренина в telegram-канале «ЦУР Югры».

Решение о введение пятидневки принимает совет родителей совместно с администрацией школы. «Безусловно, обучение в пятидневную учебную неделю имеет ряд преимуществ, однако не стоит забывать и о том, что в данном случае количество уроков увеличивается с 6-7 до 7-8 уроков в день», — добавил чиновник.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что некоторые школы ХМАО начали вводить пятидневную учебную неделю. По словам инсайдера, традиционная шестидневка вероятнее всего останется только в гимназиях и лицеях.

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В пятидневку с 1 сентября в обязательном порядке в ХМАО, как и прежде, будут учиться только первоклассники. Об этом в прямом эфире с окружным центром управления регионом рассказал глава югорского департамента образования Алексей Дренин. «Обязательная пятидневная учебная неделя будет действовать в школах только для первоклассников. График учебы для 2-11-х классов устанавливается администрацией конкретного учебного заведения с учетом особенностей утвержденного учебного плана, так как переход на пятидневную учебную неделю носит рекомендательный характер», — приводят слова Дренина в telegram-канале «ЦУР Югры». Решение о введение пятидневки принимает совет родителей совместно с администрацией школы. «Безусловно, обучение в пятидневную учебную неделю имеет ряд преимуществ, однако не стоит забывать и о том, что в данном случае количество уроков увеличивается с 6-7 до 7-8 уроков в день», — добавил чиновник. Ранее URA.RU рассказывало о том, что некоторые школы ХМАО начали вводить пятидневную учебную неделю. По словам инсайдера, традиционная шестидневка вероятнее всего останется только в гимназиях и лицеях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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