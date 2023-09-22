В Пермском крае 82-летнего пенсионера осудят за убийство жены поленом

22 сентября 2023 в 19:14 Размер текста - 17 +

Мужчина до смерти забил поленом свою супругу Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Пермском крае завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 82-летнего пенсионера. Его будут судить за убийство супруги, которую он до смерти забил поленом. «В утреннее время 14 июня 2023 года в одном из частных домов по улице Комсомольская города Чайковский в ходе конфликта с 85-летней супругой, мужчина нанес последней множественные удары поленом по голове и другим частям тела. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Конфликт возник на почве неприязненных отношений. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю. Уточняется, что в отношении мужчины в ходе следствия была назначена и проведена судебно-психиатрическая экспертиза. По ее результатам установлено, что он страдает психическим расстройством, в связи с чем нуждается в мерах медицинского характера.

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 82-летнего пенсионера. Его будут судить за убийство супруги, которую он до смерти забил поленом. «В утреннее время 14 июня 2023 года в одном из частных домов по улице Комсомольская города Чайковский в ходе конфликта с 85-летней супругой, мужчина нанес последней множественные удары поленом по голове и другим частям тела. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Конфликт возник на почве неприязненных отношений. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю. Уточняется, что в отношении мужчины в ходе следствия была назначена и проведена судебно-психиатрическая экспертиза. По ее результатам установлено, что он страдает психическим расстройством, в связи с чем нуждается в мерах медицинского характера.