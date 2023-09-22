Shot: у самолета в Иркутске отказал двигатель

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты. Москва , аэропорт, самолет, авиаперевозки
У самолета над Иркутском отказал двигатель Фото:

У самолета авиакомпании «ИрАэро» отказал двигатель, капитан запросил аварийную посадку в аэропорту Иркутска. Об этом сообщает telegram-канал Shot. В результате происшествия никто не пострадал.

«Днем около 13:30 по местному времени капитан судна АН-26 компании „ИрАэро“ запросил аварийную посадку в аэропорту — у самолета перестал работать левый двигатель», — передает telegram-канал Shot. Авторы сообщения передают, что самолет приземлился благополучно. На его борту находилось 29 человек: 25 пассажиров и 4 члена экипажа, никто из них не пострадал.

Корреспондент URA.RU направил запрос в авиакомпанию «ИрАэро» для уточнения обстоятельств произошедшего. На момент публикации ответ в редакцию не поступил.

Обновлено в 18:15 по мск. Авиакомпания «ИрАэро» подтвердила факт происшествия. Там уточнили, что на борту находилось 25 взрослых пассажиров и 5 членов экипажа.

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У самолета авиакомпании «ИрАэро» отказал двигатель, капитан запросил аварийную посадку в аэропорту Иркутска. Об этом сообщает telegram-канал Shot. В результате происшествия никто не пострадал. «Днем около 13:30 по местному времени капитан судна АН-26 компании „ИрАэро“ запросил аварийную посадку в аэропорту — у самолета перестал работать левый двигатель», — передает telegram-канал Shot. Авторы сообщения передают, что самолет приземлился благополучно. На его борту находилось 29 человек: 25 пассажиров и 4 члена экипажа, никто из них не пострадал. Корреспондент URA.RU направил запрос в авиакомпанию «ИрАэро» для уточнения обстоятельств произошедшего. На момент публикации ответ в редакцию не поступил. Обновлено в 18:15 по мск. Авиакомпания «ИрАэро» подтвердила факт происшествия. Там уточнили, что на борту находилось 25 взрослых пассажиров и 5 членов экипажа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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