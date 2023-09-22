Shot: у самолета в Иркутске отказал двигатель 22 сентября 2023 в 19:38 Размер текста - 17 + У самолета над Иркутском отказал двигатель Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU У самолета авиакомпании «ИрАэро» отказал двигатель, капитан запросил аварийную посадку в аэропорту Иркутска. Об этом сообщает telegram-канал Shot. В результате происшествия никто не пострадал. «Днем около 13:30 по местному времени капитан судна АН-26 компании „ИрАэро“ запросил аварийную посадку в аэропорту — у самолета перестал работать левый двигатель», — передает telegram-канал Shot. Авторы сообщения передают, что самолет приземлился благополучно. На его борту находилось 29 человек: 25 пассажиров и 4 члена экипажа, никто из них не пострадал. Корреспондент URA.RU направил запрос в авиакомпанию «ИрАэро» для уточнения обстоятельств произошедшего. На момент публикации ответ в редакцию не поступил.



Обновлено в 18:15 по мск. Авиакомпания «ИрАэро» подтвердила факт происшествия. Там уточнили, что на борту находилось 25 взрослых пассажиров и 5 членов экипажа. У самолета авиакомпании «ИрАэро» отказал двигатель, капитан запросил аварийную посадку в аэропорту Иркутска. Об этом сообщает telegram-канал Shot. В результате происшествия никто не пострадал. «Днем около 13:30 по местному времени капитан судна АН-26 компании „ИрАэро“ запросил аварийную посадку в аэропорту — у самолета перестал работать левый двигатель», — передает telegram-канал Shot. Авторы сообщения передают, что самолет приземлился благополучно. На его борту находилось 29 человек: 25 пассажиров и 4 члена экипажа, никто из них не пострадал. Корреспондент URA.RU направил запрос в авиакомпанию «ИрАэро» для уточнения обстоятельств произошедшего. На момент публикации ответ в редакцию не поступил. Обновлено в 18:15 по мск. Авиакомпания «ИрАэро» подтвердила факт происшествия. Там уточнили, что на борту находилось 25 взрослых пассажиров и 5 членов экипажа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям