Шесть уральцев будут бороться за победу в конкурсе «Учитель года»

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Куйвашев на 1 сентября в Березовском. Свердловская область , учитель, школьная доска, класс, школьный класс, день знаний, 1 сентября, школьный кабинет
Победителя конкурса «Учитель года» выберут 5 октября Фото:

В России стартовал финал конкурса «Учитель года — 2023», в котором участвуют шесть педагогов из Уральского федерального округа. С напутственным словом перед участниками выступил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Его обращение опубликовано на официальном сайте полпредства.

«Конкурсы позволяют лишний раз убедиться, что в наших школах много ярких, талантливых педагогов, которые увлекаются и увлекают ребят своими предметами, дают им отличную подготовку. Конкурсы — это обмен уникальным опытом, это бесценное общение коллег, живое наставничество в действии. Хочется искренне пожелать всем участникам — новых открытий и профессиональных побед!», — отметил Владимир Якушев.

От УрФО в конкурсе участвуют шесть человек, которые стали финалистами регионального этапа: учитель физики Андрей Коновалов (Свердловская область), учитель биологии Александр Карасев (Челябинская область), учитель биологии Полина Меньщикова (Курганская область), учитель русского языка и литературы Наталья Прокопенко (Тюменская область), учитель истории и обществознания Алексей Никитин (ХМАО), учитель английского языка Ксения Романова (ЯНАО).

Им предстоит пройти два тура и проявить себя в этапах под названием «Разговор со школьниками», «Педагогический диктант», «Урок», «Мастер-класс», «Вопрос учителю года» и «Слово учителю». Победителя определят 5 октября в День учителя.

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В России стартовал финал конкурса «Учитель года — 2023», в котором участвуют шесть педагогов из Уральского федерального округа. С напутственным словом перед участниками выступил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Его обращение опубликовано на официальном сайте полпредства. «Конкурсы позволяют лишний раз убедиться, что в наших школах много ярких, талантливых педагогов, которые увлекаются и увлекают ребят своими предметами, дают им отличную подготовку. Конкурсы — это обмен уникальным опытом, это бесценное общение коллег, живое наставничество в действии. Хочется искренне пожелать всем участникам — новых открытий и профессиональных побед!», — отметил Владимир Якушев. От УрФО в конкурсе участвуют шесть человек, которые стали финалистами регионального этапа: учитель физики Андрей Коновалов (Свердловская область), учитель биологии Александр Карасев (Челябинская область), учитель биологии Полина Меньщикова (Курганская область), учитель русского языка и литературы Наталья Прокопенко (Тюменская область), учитель истории и обществознания Алексей Никитин (ХМАО), учитель английского языка Ксения Романова (ЯНАО). Им предстоит пройти два тура и проявить себя в этапах под названием «Разговор со школьниками», «Педагогический диктант», «Урок», «Мастер-класс», «Вопрос учителю года» и «Слово учителю». Победителя определят 5 октября в День учителя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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