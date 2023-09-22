Шесть уральцев будут бороться за победу в конкурсе «Учитель года»

22 сентября 2023 в 20:12 Размер текста - 17 +

Победителя конкурса «Учитель года» выберут 5 октября Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В России стартовал финал конкурса «Учитель года — 2023», в котором участвуют шесть педагогов из Уральского федерального округа. С напутственным словом перед участниками выступил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Его обращение опубликовано на официальном сайте полпредства. «Конкурсы позволяют лишний раз убедиться, что в наших школах много ярких, талантливых педагогов, которые увлекаются и увлекают ребят своими предметами, дают им отличную подготовку. Конкурсы — это обмен уникальным опытом, это бесценное общение коллег, живое наставничество в действии. Хочется искренне пожелать всем участникам — новых открытий и профессиональных побед!», — отметил Владимир Якушев. От УрФО в конкурсе участвуют шесть человек, которые стали финалистами регионального этапа: учитель физики Андрей Коновалов (Свердловская область), учитель биологии Александр Карасев (Челябинская область), учитель биологии Полина Меньщикова (Курганская область), учитель русского языка и литературы Наталья Прокопенко (Тюменская область), учитель истории и обществознания Алексей Никитин (ХМАО), учитель английского языка Ксения Романова (ЯНАО). Им предстоит пройти два тура и проявить себя в этапах под названием «Разговор со школьниками», «Педагогический диктант», «Урок», «Мастер-класс», «Вопрос учителю года» и «Слово учителю». Победителя определят 5 октября в День учителя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России стартовал финал конкурса «Учитель года — 2023», в котором участвуют шесть педагогов из Уральского федерального округа. С напутственным словом перед участниками выступил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Его обращение опубликовано на официальном сайте полпредства. «Конкурсы позволяют лишний раз убедиться, что в наших школах много ярких, талантливых педагогов, которые увлекаются и увлекают ребят своими предметами, дают им отличную подготовку. Конкурсы — это обмен уникальным опытом, это бесценное общение коллег, живое наставничество в действии. Хочется искренне пожелать всем участникам — новых открытий и профессиональных побед!», — отметил Владимир Якушев. От УрФО в конкурсе участвуют шесть человек, которые стали финалистами регионального этапа: учитель физики Андрей Коновалов (Свердловская область), учитель биологии Александр Карасев (Челябинская область), учитель биологии Полина Меньщикова (Курганская область), учитель русского языка и литературы Наталья Прокопенко (Тюменская область), учитель истории и обществознания Алексей Никитин (ХМАО), учитель английского языка Ксения Романова (ЯНАО). Им предстоит пройти два тура и проявить себя в этапах под названием «Разговор со школьниками», «Педагогический диктант», «Урок», «Мастер-класс», «Вопрос учителю года» и «Слово учителю». Победителя определят 5 октября в День учителя.