Политолог раскрыла, что ждет «Единую Россию» в Госдуме

Политолог Федорова: глава центрисполкома Сидякин улучшит работу «ЕР» в Госдуме

22 сентября 2023 в 21:11 Размер текста - 17 +

Александр Сидякин обладает большим опытом, рассказала Анна Федорова Фото: Официальный сайт «Единой России» © URA.RU Глава Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин повысит эффективность работы фракции партии в Госдуме. Глава центрисполкома — человек с большим набором компетенций и опытом. Об этом заявила член Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политолог Анна Федорова. «Перезагрузка партии, которая произошла, во многом заслуга именно Александра Сидякина. Как и успех Единого дня голосования-2023, который сомнений уже не вызывает — „Единая Россия“ показала хорошие результаты, в том числе отыграв свои позиции в регионах, где в прошлых циклах были определенные шероховатости», — отметила Федорова. Она добавила, что Сидякин вывел работу партии на новый уровень. Анна Федорова подчеркнула, что в первую очередь идет речь о внедрении главой центрисполкома новых эффективных технологий, включая цифровизацию и системную работу в ходе избирательной кампании. Дальнейшая работа будет продолжаться, так как Александр Сидякин остается главой Центрального исполкома, заключила Федорова. Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что глава Центрального исполкома партии Александр Сидякин получит мандат депутата Госдумы, освободившийся после перехода в Совет Федерации депутата от Воронежской области Игоря Кастюкевича. При этом он продолжит руководить исполкомом партии. По словам Андрея Турчака, работа в нижней палате Александру Сидякину хорошо знакома. До этого он работал в нижней палате парламента в 6-м и 7-м созывах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин повысит эффективность работы фракции партии в Госдуме. Глава центрисполкома — человек с большим набором компетенций и опытом. Об этом заявила член Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политолог Анна Федорова. «Перезагрузка партии, которая произошла, во многом заслуга именно Александра Сидякина. Как и успех Единого дня голосования-2023, который сомнений уже не вызывает — „Единая Россия“ показала хорошие результаты, в том числе отыграв свои позиции в регионах, где в прошлых циклах были определенные шероховатости», — отметила Федорова. Она добавила, что Сидякин вывел работу партии на новый уровень. Анна Федорова подчеркнула, что в первую очередь идет речь о внедрении главой центрисполкома новых эффективных технологий, включая цифровизацию и системную работу в ходе избирательной кампании. Дальнейшая работа будет продолжаться, так как Александр Сидякин остается главой Центрального исполкома, заключила Федорова. Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что глава Центрального исполкома партии Александр Сидякин получит мандат депутата Госдумы, освободившийся после перехода в Совет Федерации депутата от Воронежской области Игоря Кастюкевича. При этом он продолжит руководить исполкомом партии. По словам Андрея Турчака, работа в нижней палате Александру Сидякину хорошо знакома. До этого он работал в нижней палате парламента в 6-м и 7-м созывах.