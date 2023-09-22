МО РФ: военные Карабаха сдают оружие под контролем российских миротворцев

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Вооруженные формирования из Нагорного Карабаха сдают свое вооружение, сообщает МО РФ Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Вооруженные формирования из Нагорного Карабаха сдают оружие под контролем российских миротворцев. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сданы [вооруженными формированиями Карабаха] шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств», — уточнили в российском военном ведомстве, предает их telegram-канал. Также сообщается о пяти тысячах сданных боеприпасов.

Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» против Нагорного Карабаха 19 сентября. Сутки спустя президент Ильхам Алиев заявил об окончании операции.

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Вооруженные формирования из Нагорного Карабаха сдают оружие под контролем российских миротворцев. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Сданы [вооруженными формированиями Карабаха] шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств», — уточнили в российском военном ведомстве, предает их telegram-канал. Также сообщается о пяти тысячах сданных боеприпасов. Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» против Нагорного Карабаха 19 сентября. Сутки спустя президент Ильхам Алиев заявил об окончании операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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