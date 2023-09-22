МО РФ: военные Карабаха сдают оружие под контролем российских миротворцев 22 сентября 2023 в 21:35 Размер текста - 17 + Вооруженные формирования из Нагорного Карабаха сдают свое вооружение, сообщает МО РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Вооруженные формирования из Нагорного Карабаха сдают оружие под контролем российских миротворцев. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Сданы [вооруженными формированиями Карабаха] шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств», — уточнили в российском военном ведомстве, предает их telegram-канал. Также сообщается о пяти тысячах сданных боеприпасов. Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» против Нагорного Карабаха 19 сентября. Сутки спустя президент Ильхам Алиев заявил об окончании операции. Вооруженные формирования из Нагорного Карабаха сдают оружие под контролем российских миротворцев. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Сданы [вооруженными формированиями Карабаха] шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств», — уточнили в российском военном ведомстве, предает их telegram-канал. Также сообщается о пяти тысячах сданных боеприпасов. Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» против Нагорного Карабаха 19 сентября. Сутки спустя президент Ильхам Алиев заявил об окончании операции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям