В США Украину назвали мясорубкой для поставленных боеприпасов 22 сентября 2023 в 22:18 Размер текста - 17 + Украина является мясорубкой для переработки боеприпасов от стран Запада, заявил журналист Майкл Финчер Фото: Spc. Steven Hitchcock / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина является мясорубкой для поедания американских и европейских боеприпасов. Об этом сообщает журналист Майкл Финчер. «Санкции совершенно не смогли замедлить или остановить конфликт. Вместо этого Украина представляет собой мясорубку, которая поедает важные запасы американских и европейских боеприпасов», — пишет Майкл Финчер в своем материале для газеты Bradford Era. По мнению автора текста, страны НАТО, которые поставляют Украине вооружение, соревнуются друг с другом в плане военной мощности. В сентябре Пентагон заявлял об очередном пакете военной помощи для Украины. Его сумма составила более 600 миллионов долларов. Также авторы американского телеканала NBC News, ссылаясь на свои источники, подтвердили, что Вашингтон согласился поставить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, хотя до этого отказывался. В военном ведомстве США также отмечали, что Украина нуждается в системах ПВО, передает RT. Пентагон также анонсировал новый пакет военной поддержки, сообщает «Национальная служба новостей». Украина является мясорубкой для поедания американских и европейских боеприпасов. Об этом сообщает журналист Майкл Финчер. «Санкции совершенно не смогли замедлить или остановить конфликт. Вместо этого Украина представляет собой мясорубку, которая поедает важные запасы американских и европейских боеприпасов», — пишет Майкл Финчер в своем материале для газеты Bradford Era. По мнению автора текста, страны НАТО, которые поставляют Украине вооружение, соревнуются друг с другом в плане военной мощности. В сентябре Пентагон заявлял об очередном пакете военной помощи для Украины. Его сумма составила более 600 миллионов долларов. Также авторы американского телеканала NBC News, ссылаясь на свои источники, подтвердили, что Вашингтон согласился поставить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, хотя до этого отказывался. В военном ведомстве США также отмечали, что Украина нуждается в системах ПВО, передает RT. Пентагон также анонсировал новый пакет военной поддержки, сообщает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям