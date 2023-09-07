07 сентября 2023

США передадут ВСУ почти 200 бронемашин MRAP

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, бтр, чвк, сво, армия россии, штурмовики
В США заявили о готовности снабдить ВСУ дополнительной техникой Фото:
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Американские партнеры хотят передать Украине 190 бронемашин MRAP. Об это заявила посол США в Киеве Бриджет Бринк.

«Штаты предоставят [Киеву] 190 MRAP», — написала Бриджет Бринк. Сообщение опубликовано в соцсети X (бывшая Twitter).

Ранне РФ направила США ноту с требованием прекратить вооружать Киев. По словам российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, американское правительство планирует предоставить Украине военную помощь на сумму 800 миллионов долларов, передавал RT. По мнению лавы МИД России Сергея Лаврова, передача Киеву вооружения может расцениваться Москвой как угроза в ядерной сфере, сообщал «Царьград».

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Американские партнеры хотят передать Украине 190 бронемашин MRAP. Об это заявила посол США в Киеве Бриджет Бринк. «Штаты предоставят [Киеву] 190 MRAP», — написала Бриджет Бринк. Сообщение опубликовано в соцсети X (бывшая Twitter). Ранне РФ направила США ноту с требованием прекратить вооружать Киев. По словам российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, американское правительство планирует предоставить Украине военную помощь на сумму 800 миллионов долларов, передавал RT. По мнению лавы МИД России Сергея Лаврова, передача Киеву вооружения может расцениваться Москвой как угроза в ядерной сфере, сообщал «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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