США передадут ВСУ почти 200 бронемашин MRAP 07 сентября 2023 в 23:22 Размер текста - 17 + В США заявили о готовности снабдить ВСУ дополнительной техникой Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские партнеры хотят передать Украине 190 бронемашин MRAP. Об это заявила посол США в Киеве Бриджет Бринк. «Штаты предоставят [Киеву] 190 MRAP», — написала Бриджет Бринк. Сообщение опубликовано в соцсети X (бывшая Twitter). Ранне РФ направила США ноту с требованием прекратить вооружать Киев. По словам российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, американское правительство планирует предоставить Украине военную помощь на сумму 800 миллионов долларов, передавал RT. По мнению лавы МИД России Сергея Лаврова, передача Киеву вооружения может расцениваться Москвой как угроза в ядерной сфере, сообщал «Царьград». Американские партнеры хотят передать Украине 190 бронемашин MRAP. Об это заявила посол США в Киеве Бриджет Бринк. «Штаты предоставят [Киеву] 190 MRAP», — написала Бриджет Бринк. Сообщение опубликовано в соцсети X (бывшая Twitter). Ранне РФ направила США ноту с требованием прекратить вооружать Киев. По словам российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, американское правительство планирует предоставить Украине военную помощь на сумму 800 миллионов долларов, передавал RT. По мнению лавы МИД России Сергея Лаврова, передача Киеву вооружения может расцениваться Москвой как угроза в ядерной сфере, сообщал «Царьград». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям