NYT: США передают Украине новую партию кассетных боеприпасов

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В ближайшее время Киев может получить новую партию кассетных боеприпасов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вашингтон в ближайшее время намерен передать Киеву новую партию кассетных боеприпасов. Об этом написали в газете The New York Times со ссылкой на троих американских чиновников.

«После того, как США отправили первоначальный транш боеприпасов на Украину, чтобы гарантировать, что у ее войск не закончатся боеприпасы, три американских чиновника заявили, что администрация [президента США Джо] Байдена планирует отправить больше, и в ближайшее время», — написали в материале статьи. В издании допустили, что запросы Киева будут только расти.

О предоставлении первой партии запрещенных кассетных боеприпасов для Киева стало известно 13 июля, сообщает деловое издание «Взгляд». С тех пор ВСУ не раз атаковали с их помощью российские территории. Американские правозащитники назвали «бессовестным» решение Вашингтона о поставках снарядов, передает RT.

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Вашингтон в ближайшее время намерен передать Киеву новую партию кассетных боеприпасов. Об этом написали в газете The New York Times со ссылкой на троих американских чиновников. «После того, как США отправили первоначальный транш боеприпасов на Украину, чтобы гарантировать, что у ее войск не закончатся боеприпасы, три американских чиновника заявили, что администрация [президента США Джо] Байдена планирует отправить больше, и в ближайшее время», — написали в материале статьи. В издании допустили, что запросы Киева будут только расти. О предоставлении первой партии запрещенных кассетных боеприпасов для Киева стало известно 13 июля, сообщает деловое издание «Взгляд». С тех пор ВСУ не раз атаковали с их помощью российские территории. Американские правозащитники назвали «бессовестным» решение Вашингтона о поставках снарядов, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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