NYT: США передают Украине новую партию кассетных боеприпасов

07 сентября 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

В ближайшее время Киев может получить новую партию кассетных боеприпасов Фото: Dori Whipple / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон в ближайшее время намерен передать Киеву новую партию кассетных боеприпасов. Об этом написали в газете The New York Times со ссылкой на троих американских чиновников. «После того, как США отправили первоначальный транш боеприпасов на Украину, чтобы гарантировать, что у ее войск не закончатся боеприпасы, три американских чиновника заявили, что администрация [президента США Джо] Байдена планирует отправить больше, и в ближайшее время», — написали в материале статьи. В издании допустили, что запросы Киева будут только расти. О предоставлении первой партии запрещенных кассетных боеприпасов для Киева стало известно 13 июля, сообщает деловое издание «Взгляд». С тех пор ВСУ не раз атаковали с их помощью российские территории. Американские правозащитники назвали «бессовестным» решение Вашингтона о поставках снарядов, передает RT.

Вашингтон в ближайшее время намерен передать Киеву новую партию кассетных боеприпасов. Об этом написали в газете The New York Times со ссылкой на троих американских чиновников. «После того, как США отправили первоначальный транш боеприпасов на Украину, чтобы гарантировать, что у ее войск не закончатся боеприпасы, три американских чиновника заявили, что администрация [президента США Джо] Байдена планирует отправить больше, и в ближайшее время», — написали в материале статьи. В издании допустили, что запросы Киева будут только расти. О предоставлении первой партии запрещенных кассетных боеприпасов для Киева стало известно 13 июля, сообщает деловое издание «Взгляд». С тех пор ВСУ не раз атаковали с их помощью российские территории. Американские правозащитники назвали «бессовестным» решение Вашингтона о поставках снарядов, передает RT.