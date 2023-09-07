Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине

08 сентября 2023 в 00:02 Размер текста - 17 +

США передаст Украине ПВО и боеприпасы на 600 миллионов долларов, заявила Сабрина Сингх Фото: Sgt. Alexandra Shea / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В новый пакет военной помощи Украине от США войдут средства ПВО и боеприпасы на сумму 600 миллионов долларов. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. «Сегодня Министерство [обороны США] объявило о новом пакете военной помощи в рамках инициативы о военной помощи Украине. В этот пакет на 600 миллионов входит оборудование для усиления средств ПВО Украины, артиллерийские боеприпасы и другие средства», — говорит Сабрина Сингх в видео, опубликованном на сайте Минобороны США. Ранее посол США в Киеве Бриджет Бринк отметила, что Вашингтон передаст Киеву 190 бронемашин MRAP. Также в газете The New York Times писали, что США в ближайшее время намерены передать Украине новую партию кассетных боеприпасов. При этом в материале говорится, что Киев скоро вновь попросит новую партию вооружения.

В новый пакет военной помощи Украине от США войдут средства ПВО и боеприпасы на сумму 600 миллионов долларов. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. «Сегодня Министерство [обороны США] объявило о новом пакете военной помощи в рамках инициативы о военной помощи Украине. В этот пакет на 600 миллионов входит оборудование для усиления средств ПВО Украины, артиллерийские боеприпасы и другие средства», — говорит Сабрина Сингх в видео, опубликованном на сайте Минобороны США. Ранее посол США в Киеве Бриджет Бринк отметила, что Вашингтон передаст Киеву 190 бронемашин MRAP. Также в газете The New York Times писали, что США в ближайшее время намерены передать Украине новую партию кассетных боеприпасов. При этом в материале говорится, что Киев скоро вновь попросит новую партию вооружения.