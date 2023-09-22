В Екатеринбурге встали трамваи из-за подозрительных вещей в салоне

Движение трамвая №17 остановили из-за подозрительных вещей в салоне (архивное фото)
В Екатеринбурге остановили движение трамвая №17 из-за подозрительных вещей в салоне общественного транспорта. К месту вызвали сотрудников правоохранительных органов, сообщили в соцсети.
«На [улице] Фрунзе из трамваев высаживают пассажиров. Дальше все добираются как могут. До Вторчермета [микрорайон Екатеринбурга] трамваи не едут. В одном из них кто-то забыл вещи. Ждут полицию», — сообщили в telegram-канале «4 канал | Екатеринбург | Новости».
Инцидент произошел примерно в 20:40 22 сентября. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
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