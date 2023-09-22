В Екатеринбурге встали трамваи из-за подозрительных вещей в салоне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокладка трамвайного пути. улица Куйбышева.Пермь, трамвай, трамвайный путь
Движение трамвая №17 остановили из-за подозрительных вещей в салоне (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге остановили движение трамвая №17 из-за подозрительных вещей в салоне общественного транспорта. К месту вызвали сотрудников правоохранительных органов, сообщили в соцсети.

«На [улице] Фрунзе из трамваев высаживают пассажиров. Дальше все добираются как могут. До Вторчермета [микрорайон Екатеринбурга] трамваи не едут. В одном из них кто-то забыл вещи. Ждут полицию», — сообщили в telegram-канале «4 канал | Екатеринбург | Новости».

Инцидент произошел примерно в 20:40 22 сентября. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге остановили движение трамвая №17 из-за подозрительных вещей в салоне общественного транспорта. К месту вызвали сотрудников правоохранительных органов, сообщили в соцсети. «На [улице] Фрунзе из трамваев высаживают пассажиров. Дальше все добираются как могут. До Вторчермета [микрорайон Екатеринбурга] трамваи не едут. В одном из них кто-то забыл вещи. Ждут полицию», — сообщили в telegram-канале «4 канал | Екатеринбург | Новости». Инцидент произошел примерно в 20:40 22 сентября. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...