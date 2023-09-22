Отслеживать движение транспорта в городе можно с телефона Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане пассажиры могут отслеживать движение автобусов в режиме реального времени через приложение. В сентябре при участии МКУ «Транспортное управление» было разработано программное обеспечение, совмещенное с сайтом 2ГИС. На этих двух ресурсах отображается вся маршрутная сеть, пояснил директора муниципального учреждения Павел Коваленко.

«Для удобства я рекомендую жителям Кургана использовать приложение 2ГИС. Там можно выбрать остановку, можно посмотреть любое транспортное средство, интервал движения, и выйти на остановочный пункт заранее», — рассказал Павел Коваленко. Интервью с ним опубликовано в telegram-канале администрации города.

Появление приложения для отслеживания транспорта в конце прошлого года анонсировала глава Кургана Елена Ситникова. Также, по ее словам, на городских остановках должны разместить электронные табло, где в режиме реального времени будет отображаться перемещение автобусов.