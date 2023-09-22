22 сентября 2023

Курганские власти предложили пассажирам следить за автобусами через приложение. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Люди в масках. Тюмень, остановка, автобусная остановка, автобус, общественный транспорт, девушка с телефоном
Отслеживать движение транспорта в городе можно с телефона Фото:
новость из сюжета
Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане пассажиры могут отслеживать движение автобусов в режиме реального времени через приложение. В сентябре при участии МКУ «Транспортное управление» было разработано программное обеспечение, совмещенное с сайтом 2ГИС. На этих двух ресурсах отображается вся маршрутная сеть, пояснил директора муниципального учреждения Павел Коваленко.

«Для удобства я рекомендую жителям Кургана использовать приложение 2ГИС. Там можно выбрать остановку, можно посмотреть любое транспортное средство, интервал движения, и выйти на остановочный пункт заранее», — рассказал Павел Коваленко. Интервью с ним опубликовано в telegram-канале администрации города.

Появление приложения для отслеживания транспорта в конце прошлого года анонсировала глава Кургана Елена Ситникова. Также, по ее словам, на городских остановках должны разместить электронные табло, где в режиме реального времени будет отображаться перемещение автобусов.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане пассажиры могут отслеживать движение автобусов в режиме реального времени через приложение. В сентябре при участии МКУ «Транспортное управление» было разработано программное обеспечение, совмещенное с сайтом 2ГИС. На этих двух ресурсах отображается вся маршрутная сеть, пояснил директора муниципального учреждения Павел Коваленко. «Для удобства я рекомендую жителям Кургана использовать приложение 2ГИС. Там можно выбрать остановку, можно посмотреть любое транспортное средство, интервал движения, и выйти на остановочный пункт заранее», — рассказал Павел Коваленко. Интервью с ним опубликовано в telegram-канале администрации города. Появление приложения для отслеживания транспорта в конце прошлого года анонсировала глава Кургана Елена Ситникова. Также, по ее словам, на городских остановках должны разместить электронные табло, где в режиме реального времени будет отображаться перемещение автобусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...