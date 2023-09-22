В Казани произошел мощный взрыв

23 сентября 2023 в 02:20 Размер текста - 17 +

На месте две пожарные машины Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В ночь на 23 сентября в Казани произошел мощный взрыв. Согласно сообещениям СМИ в соцсетях, взрыв прогремел на территории промзоны на улице Аделя Кутуя. «Жители ЖК „Родина“ и „Журавли“ говорят, что видели огонь, сейчас наблюдают плотный дым», — передает местный telegram-канал «Казань.Да». На месте ЧП работают два пожарных расчета. Обновлено в 00:30 по мск: взрыв, который прогремел в Казани — выхлоп двигателя. Местный житель припарковал машину и у него заклинило движок. Он набрал больше 6 тысяч оборотов и произошел хлопок. Пожарные уже уехали, а мужчина теперь думает, как починить машину, пишет telegram-канал Baza.

В ночь на 23 сентября в Казани произошел мощный взрыв. Согласно сообещениям СМИ в соцсетях, взрыв прогремел на территории промзоны на улице Аделя Кутуя. «Жители ЖК „Родина“ и „Журавли“ говорят, что видели огонь, сейчас наблюдают плотный дым», — передает местный telegram-канал «Казань.Да». На месте ЧП работают два пожарных расчета. Обновлено в 00:30 по мск: взрыв, который прогремел в Казани — выхлоп двигателя. Местный житель припарковал машину и у него заклинило движок. Он набрал больше 6 тысяч оборотов и произошел хлопок. Пожарные уже уехали, а мужчина теперь думает, как починить машину, пишет telegram-канал Baza.