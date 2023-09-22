22 сентября 2023

В Казани произошел мощный взрыв

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На месте две пожарные машины Фото:

В ночь на 23 сентября в Казани произошел мощный взрыв. Согласно сообещениям СМИ в соцсетях, взрыв прогремел на территории промзоны на улице Аделя Кутуя.

«Жители ЖК „Родина“ и „Журавли“ говорят, что видели огонь, сейчас наблюдают плотный дым», — передает местный telegram-канал «Казань.Да». На месте ЧП работают два пожарных расчета.

Обновлено в 00:30 по мск: взрыв, который прогремел в Казани — выхлоп двигателя. Местный житель припарковал машину и у него заклинило движок. Он набрал больше 6 тысяч оборотов и произошел хлопок. Пожарные уже уехали, а мужчина теперь думает, как починить машину, пишет telegram-канал Baza.

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В ночь на 23 сентября в Казани произошел мощный взрыв. Согласно сообещениям СМИ в соцсетях, взрыв прогремел на территории промзоны на улице Аделя Кутуя. «Жители ЖК „Родина“ и „Журавли“ говорят, что видели огонь, сейчас наблюдают плотный дым», — передает местный telegram-канал «Казань.Да». На месте ЧП работают два пожарных расчета. Обновлено в 00:30 по мск: взрыв, который прогремел в Казани — выхлоп двигателя. Местный житель припарковал машину и у него заклинило движок. Он набрал больше 6 тысяч оборотов и произошел хлопок. Пожарные уже уехали, а мужчина теперь думает, как починить машину, пишет telegram-канал Baza.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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