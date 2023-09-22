Глава Грузии заступилась за связавшегося с ФСБ России экс-генпрокурора

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась лишать гражданства страны бывшего генпрокурора республики Отара Парцхаладзе. Ранее он попал в санкционный список США из-за якобы связей с ФСБ России. Об этом заявила администрация президента Грузии.
«Исходя из интересов государства, президент Грузии считает нецелесообразным лишать его грузинского гражданства на данном этапе. Президент считает, что, если Отара Парцхаладзе следует наказать, он должен быть наказан именно как гражданин Грузии», —
Агентство по развитию государственных сервисов Минюста Грузии попросило лишить Отара Парцхаладзе грузинского гражданства. Гражданин Грузии автоматически должен терять гражданство в случае получения гражданства другой страны, следует из законодательства страны. Для получения статуса о двойном гражданстве Парцхаладзе должен был обратиться к президенту Грузии, но он этого не сделал.
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