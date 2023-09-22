22 сентября 2023

Глава Грузии заступилась за связавшегося с ФСБ России экс-генпрокурора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День пограничника. Курган, фсб
Отар Парцхаладзе попал в санкционный список США из-за якобы связей с ФСБ РФ Фото:

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась лишать гражданства страны бывшего генпрокурора республики Отара Парцхаладзе. Ранее он попал в санкционный список США из-за якобы связей с ФСБ России. Об этом заявила администрация президента Грузии.

«Исходя из интересов государства, президент Грузии считает нецелесообразным лишать его грузинского гражданства на данном этапе. Президент считает, что, если Отара Парцхаладзе следует наказать, он должен быть наказан именно как гражданин Грузии», — говорится на сайте администрации.

Агентство по развитию государственных сервисов Минюста Грузии попросило лишить Отара Парцхаладзе грузинского гражданства. Гражданин Грузии автоматически должен терять гражданство в случае получения гражданства другой страны, следует из законодательства страны. Для получения статуса о двойном гражданстве Парцхаладзе должен был обратиться к президенту Грузии, но он этого не сделал.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась лишать гражданства страны бывшего генпрокурора республики Отара Парцхаладзе. Ранее он попал в санкционный список США из-за якобы связей с ФСБ России. Об этом заявила администрация президента Грузии. «Исходя из интересов государства, президент Грузии считает нецелесообразным лишать его грузинского гражданства на данном этапе. Президент считает, что, если Отара Парцхаладзе следует наказать, он должен быть наказан именно как гражданин Грузии», — говорится на сайте администрации. Агентство по развитию государственных сервисов Минюста Грузии попросило лишить Отара Парцхаладзе грузинского гражданства. Гражданин Грузии автоматически должен терять гражданство в случае получения гражданства другой страны, следует из законодательства страны. Для получения статуса о двойном гражданстве Парцхаладзе должен был обратиться к президенту Грузии, но он этого не сделал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...