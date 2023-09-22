22 сентября 2023

В Перми задерживают самолеты до Антальи после ЧП на взлетной полосе

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, турецкие авиалинии, turkish airlines, ямал
При посадке в аэропорту Перми борт выкатился за пределы взлетной полосы Фото:

В Перми задерживают два рейса до Антальи после ЧП в аэропорту Большое Савино. Первый должен был вылететь в Турцию днем 22 сентября, второй — утром 23-го. Об этом свидетельствует онлайн-табло.

«Пермь — Анталья. Номер рейса: TK 3965. Время по расписанию: 14:15, 22.09. Расчетное время: 04:45, 23.09. Номер рейса: TK 3997. Время по расписанию: 05:15, 23.09. Расчетное время: 18:00, 23.09», — указано на сайте пермского аэропорта.

Ранее URA.RU писало, что самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet (дочернее предприятие Turkish Airlines) при посадке в пермском аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 174 пассажира. Турецкий авиаперевозчик начал собственное расследование инцидента. Заслуженный пилот России и бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник в беседе с URA.RU отмечал, что вероятная причина происшествия — мокрый асфальт.

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В Перми задерживают два рейса до Антальи после ЧП в аэропорту Большое Савино. Первый должен был вылететь в Турцию днем 22 сентября, второй — утром 23-го. Об этом свидетельствует онлайн-табло. «Пермь — Анталья. Номер рейса: TK 3965. Время по расписанию: 14:15, 22.09. Расчетное время: 04:45, 23.09. Номер рейса: TK 3997. Время по расписанию: 05:15, 23.09. Расчетное время: 18:00, 23.09», — указано на сайте пермского аэропорта. Ранее URA.RU писало, что самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet (дочернее предприятие Turkish Airlines) при посадке в пермском аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 174 пассажира. Турецкий авиаперевозчик начал собственное расследование инцидента. Заслуженный пилот России и бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник в беседе с URA.RU отмечал, что вероятная причина происшествия — мокрый асфальт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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