В Перми задерживают самолеты до Антальи после ЧП на взлетной полосе

23 сентября 2023 в 03:30 Размер текста - 17 +

При посадке в аэропорту Перми борт выкатился за пределы взлетной полосы Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Перми задерживают два рейса до Антальи после ЧП в аэропорту Большое Савино. Первый должен был вылететь в Турцию днем 22 сентября, второй — утром 23-го. Об этом свидетельствует онлайн-табло. «Пермь — Анталья. Номер рейса: TK 3965. Время по расписанию: 14:15, 22.09. Расчетное время: 04:45, 23.09. Номер рейса: TK 3997. Время по расписанию: 05:15, 23.09. Расчетное время: 18:00, 23.09», — указано на сайте пермского аэропорта. Ранее URA.RU писало, что самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet (дочернее предприятие Turkish Airlines) при посадке в пермском аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 174 пассажира. Турецкий авиаперевозчик начал собственное расследование инцидента. Заслуженный пилот России и бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник в беседе с URA.RU отмечал, что вероятная причина происшествия — мокрый асфальт.

В Перми задерживают два рейса до Антальи после ЧП в аэропорту Большое Савино. Первый должен был вылететь в Турцию днем 22 сентября, второй — утром 23-го. Об этом свидетельствует онлайн-табло. «Пермь — Анталья. Номер рейса: TK 3965. Время по расписанию: 14:15, 22.09. Расчетное время: 04:45, 23.09. Номер рейса: TK 3997. Время по расписанию: 05:15, 23.09. Расчетное время: 18:00, 23.09», — указано на сайте пермского аэропорта. Ранее URA.RU писало, что самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet (дочернее предприятие Turkish Airlines) при посадке в пермском аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 174 пассажира. Турецкий авиаперевозчик начал собственное расследование инцидента. Заслуженный пилот России и бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник в беседе с URA.RU отмечал, что вероятная причина происшествия — мокрый асфальт.