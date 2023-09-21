21 сентября 2023

В Перми самолет с 174 пассажирами выкатился за пределы посадочной полосы

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин посетил Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова. Казань, авиация, двигатель самолета, самолет
Инцидент произошел во время приземления самолета Фото:

В пермском аэропорту Большое Савино самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 174 пассажира.

«Самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet при посадке в пермском аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», — сообщили в пресс-службе аэропорта. Во время посадки никто из 174 пассажиров, находящихся на борту, не пострадал.

Всех пассажиров доставили в здание аэропорта. В ближайшее время воздушный борт отбуксируют на стоянку.

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В пермском аэропорту Большое Савино самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 174 пассажира. «Самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet при посадке в пермском аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», — сообщили в пресс-службе аэропорта. Во время посадки никто из 174 пассажиров, находящихся на борту, не пострадал. Всех пассажиров доставили в здание аэропорта. В ближайшее время воздушный борт отбуксируют на стоянку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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