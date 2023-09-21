В Перми самолет с 174 пассажирами выкатился за пределы посадочной полосы

Инцидент произошел во время приземления самолета
В пермском аэропорту Большое Савино самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 174 пассажира.
«Самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet при посадке в пермском аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», — сообщили в пресс-службе аэропорта. Во время посадки никто из 174 пассажиров, находящихся на борту, не пострадал.
Всех пассажиров доставили в здание аэропорта. В ближайшее время воздушный борт отбуксируют на стоянку.
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