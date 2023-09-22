Turkish Airlines начала расследование ЧП с самолетом в Перми

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Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, airbus А321, турецкие авиалинии, turkish airlines
Турецкая авиакомпания будет выяснять причины ЧП в Перми (архивное фото) Фото:

Авиакомпания Turkish Airlines начала расследование причин выкатывания своего самолета за пределы посадочной полосы в аэропорту Перми. Об этом сообщил старший вице-президент авиаперевозчика по связям с общественностью Яхья Устюн.

«Наш самолет, выполнявший рейс Анталья — Пермь, после посадки вылетел за пределы рулежной дорожки. После приземления проблем со здоровьем у наших пассажиров и летного экипажа не было, пассажиры были эвакуированы из самолета. Наши технические группы начали процесс расследования инцидента», — написали в в соцсети Устюн.

Ранее URA.RU рассказывало, что Boeing 737 турецкой авиакомпании выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 50 метров. На борту находились 174 пассажира, никто из них не пострадал. Делом занялась транспортная прокуратура, опубликовавшая фото и видео с места ЧП.

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Авиакомпания Turkish Airlines начала расследование причин выкатывания своего самолета за пределы посадочной полосы в аэропорту Перми. Об этом сообщил старший вице-президент авиаперевозчика по связям с общественностью Яхья Устюн. «Наш самолет, выполнявший рейс Анталья — Пермь, после посадки вылетел за пределы рулежной дорожки. После приземления проблем со здоровьем у наших пассажиров и летного экипажа не было, пассажиры были эвакуированы из самолета. Наши технические группы начали процесс расследования инцидента», — написали в в соцсети Устюн. Ранее URA.RU рассказывало, что Boeing 737 турецкой авиакомпании выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 50 метров. На борту находились 174 пассажира, никто из них не пострадал. Делом занялась транспортная прокуратура, опубликовавшая фото и видео с места ЧП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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