Заслуженный пилот России назвал свою версию ЧП в пермском аэропорту

Сытник: ЧП в пермском аэропорту произошло из-за мокрого асфальта

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Причиной инцидента в аэропорту Большое Савино мог стать мокрый асфальт. Об этом URA.RU рассказал заслуженный пилот России и бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник. Днем 22 сентября при посадке воздушный борт турецких авиалиний выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

«Скорее всего это произошло из-за скользкой полосы и повышенной скорости на посадке. Возможно, у пилота произошел отказ автоматического торможения, и пока он перешел на ручной тормоз полоса кончилась, вот он и выкатился», — предположил Сытник.

Эксперт сообщил, что за год такие ситуации случаются примерно 15-20 раз. Но, по его словам, в выкатывании нет ничего сверхъестественного: специально для таких случаев предусмотрена концевая полоса безопасности, то есть 350-500 метров почвы, по которой самолет может двигаться.

Сытник также сообщил, что после каждого выкатывания самолета за пределы полосы в аэропорту создается специальная комиссия, которая замеряет все показатели на момент посадки судна. Именно комиссия должна определить по какой причине произошло выкатывание самолета. Тем временем в Turkish Airlines инициировали собственное расследование причин случившегося.

Ранее URA.RU сообщало, что после инцидента аэропорт Большое Савино прекратил все взлеты и посадки. За это время самолет, летевший в Пермь, был перенаправлен в другой регион. В момент посадки боинга в самолете находилось 174 пассажира.