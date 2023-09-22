22 сентября 2023

Челябинские ветераны ГРУ открыли производство беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка операторов FPV-дронов. Екатеринбург, бпла, беспилотник, дрон химера, fpv дрон
Рамы и антенны конструкторы делают сами, часть деталей закупают в Китае, остальные из России (фото из архива) Фото:
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Ветераны ГРУ из Челябинской области открыли производство беспилотников, которые уже используются в разведывательных и ударных целях на СВО. На передовую отправлены уже несколько сотен FPV-дронов.

«Аппарат может нести до 2,5 килограммов „живого“ веса, для бойца предусмотрено достаточно времени для управления и прицеливания. Конфигурация рамы изготовлена непосредственно для нужд СВО и позволяет существенно экономить на производстве», — говорит на видео telegram-канала SHOT один из ветеранов ГРУ с позывным «Зеленый».

По данным активистов, производство организовано на средства волонтеров. Рамы и антенны конструкторы изготавливают сами, часть комплектующих закупают в Китае, остальное — российского производства. В зону СВО отправлены уже несколько сотен таких дронов.

Челябинцы помогают бойцам и с других направлений. Так, сотрудники оборонного завода «Полет» в Челябинске провели испытания опытного образца антидронового электромагнитного ружья.

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Ветераны ГРУ из Челябинской области открыли производство беспилотников, которые уже используются в разведывательных и ударных целях на СВО. На передовую отправлены уже несколько сотен FPV-дронов. «Аппарат может нести до 2,5 килограммов „живого“ веса, для бойца предусмотрено достаточно времени для управления и прицеливания. Конфигурация рамы изготовлена непосредственно для нужд СВО и позволяет существенно экономить на производстве», — говорит на видео telegram-канала SHOT один из ветеранов ГРУ с позывным «Зеленый». По данным активистов, производство организовано на средства волонтеров. Рамы и антенны конструкторы изготавливают сами, часть комплектующих закупают в Китае, остальное — российского производства. В зону СВО отправлены уже несколько сотен таких дронов. Челябинцы помогают бойцам и с других направлений. Так, сотрудники оборонного завода «Полет» в Челябинске провели испытания опытного образца антидронового электромагнитного ружья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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