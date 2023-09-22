Челябинские ветераны ГРУ открыли производство беспилотников

Ветераны ГРУ из Челябинской области открыли производство беспилотников, которые уже используются в разведывательных и ударных целях на СВО. На передовую отправлены уже несколько сотен FPV-дронов.
«Аппарат может нести до 2,5 килограммов „живого“ веса, для бойца предусмотрено достаточно времени для управления и прицеливания. Конфигурация рамы изготовлена непосредственно для нужд СВО и позволяет существенно экономить на производстве», — говорит на видео telegram-канала SHOT один из ветеранов ГРУ с позывным «Зеленый».
По данным активистов, производство организовано на средства волонтеров. Рамы и антенны конструкторы изготавливают сами, часть комплектующих закупают в Китае, остальное — российского производства. В зону СВО отправлены уже несколько сотен таких дронов.
Челябинцы помогают бойцам и с других направлений. Так, сотрудники оборонного завода «Полет» в Челябинске провели испытания опытного образца антидронового электромагнитного ружья.
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