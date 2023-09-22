В Тюмени оперативники изъяли семь тысяч бутылок поддельного алкоголя

Оперативники обнаружили склад нелегальной водки и коньяка Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени полицейские обнаружили и изъяли семь тысяч бутылок нелегального алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

«В складском помещении на территории одного из промышленных районов Тюмени мужчина хранил с целью последующего сбыта нелегальную алкогольную продукцию. Прибывшие на место оперативники изъяли около 7 000 бутылок водки и коньяка», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Ему грозит до шести лет тюрьмы.