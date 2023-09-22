22 сентября 2023

В Тюмени оперативники изъяли семь тысяч бутылок поддельного алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, торговля, водка, витрина, алкогольная продукция, прилавок, крепкие напитки, алкоголь
Оперативники обнаружили склад нелегальной водки и коньяка Фото:

В Тюмени полицейские обнаружили и изъяли семь тысяч бутылок нелегального алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

«В складском помещении на территории одного из промышленных районов Тюмени мужчина хранил с целью последующего сбыта нелегальную алкогольную продукцию. Прибывшие на место оперативники изъяли около 7 000 бутылок водки и коньяка», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

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В Тюмени полицейские обнаружили и изъяли семь тысяч бутылок нелегального алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД. «В складском помещении на территории одного из промышленных районов Тюмени мужчина хранил с целью последующего сбыта нелегальную алкогольную продукцию. Прибывшие на место оперативники изъяли около 7 000 бутылок водки и коньяка», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Ему грозит до шести лет тюрьмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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