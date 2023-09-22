22 сентября 2023

Челябинские полицейские выступили со спецобращением к грибникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг ЧВК Вагнер в День Российского флага. Пермь, мвд, массовое мероприятие, ппс, полиция, ппсп
Полицейские Челябинска просят грибников соблюдать меры безопасности в лесу Фото:

Во время похода за грибами, даже если места хорошо знакомы, необходимо строго соблюдать меры безопасности. Обязательно нужно брать с собой сотовый телефон. О мерах безопасности в лесу напоминает пресс-служба Управления ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сотрудники полиции убедительно просят граждан соблюдать все меры безопасности во время похода за грибами, даже если эти места хорошо знакомы. Во время похода в лес обязательно берите с собой мобильный телефон, который необходимо зарядить», — уточнили в ведомстве. Телефон, с подключенной геолокацией, поможет заблудившемуся установить свое местонахождение.

Ранее на территории нацпарка Таганай в Челябинской области потерялся 50-летний грибник. У мужчины есть проблемы с памятью. Также пенсионерка из Аши Челябинской области ушла в лес за грибами и заблудилась.

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Во время похода за грибами, даже если места хорошо знакомы, необходимо строго соблюдать меры безопасности. Обязательно нужно брать с собой сотовый телефон. О мерах безопасности в лесу напоминает пресс-служба Управления ГУ МВД России по Челябинской области. «Сотрудники полиции убедительно просят граждан соблюдать все меры безопасности во время похода за грибами, даже если эти места хорошо знакомы. Во время похода в лес обязательно берите с собой мобильный телефон, который необходимо зарядить», — уточнили в ведомстве. Телефон, с подключенной геолокацией, поможет заблудившемуся установить свое местонахождение. Ранее на территории нацпарка Таганай в Челябинской области потерялся 50-летний грибник. У мужчины есть проблемы с памятью. Также пенсионерка из Аши Челябинской области ушла в лес за грибами и заблудилась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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